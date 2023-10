OSIRIS-REx della NASA riporta con successo sulla Terra una capsula di campioni di asteroidi

La missione OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer) della NASA ha raggiunto un traguardo importante il 24 settembre, quando una capsula contenente rocce e polvere raccolte dall'asteroide Bennu è atterrata con successo nello Utah. La capsula doveva atterrare nello Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa vicino a Salt Lake City.

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha rilasciato la capsula di ritorno del campione a circa 63,000 miglia sopra la superficie terrestre, assicurandosi che entrasse nell'atmosfera terrestre seguendo la traiettoria corretta. Mentre scendeva verso la Terra, le immagini catturate dal sistema di telecamere della navicella, TAGCAMS (Touch-and-Go Camera System), hanno mostrato i progressi della capsula. La sequenza di immagini in bianco e nero scattate dalla NavCam 1 di TAGCAMS ha rivelato il Sole nella parte superiore dell'inquadratura e una “mezzaluna della Terra” sul bordo sinistro.

Dopo l'atterraggio nel deserto del Gran Lago Salato, nello Utah, la capsula di ritorno del campione è stata trasportata in una stanza bianca temporanea presso lo Utah Test and Training Range. È stato poi trasportato in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston per ulteriori analisi. La capsula, carbonizzata dal suo viaggio attraverso l'atmosfera terrestre, verrà maneggiata e studiata con cura per svelare i segreti dell'asteroide Bennu.

Nel frattempo, la navicella spaziale OSIRIS-REx, ora ribattezzata OSIRIS-APEX, si sta imbarcando in una nuova missione. La sua destinazione è l'asteroide Apophis, che dovrebbe raggiungere nel 2029. Questa nuova missione continuerà l'esplorazione degli asteroidi, fornendo preziose informazioni sulla formazione dei pianeti e sulle origini della vita.

Il ritorno della capsula campione segna un risultato significativo per la missione OSIRIS-REx e per i continui sforzi della NASA nello studio e nella comprensione degli asteroidi. I campioni raccolti da Bennu hanno il potenziale per fornire informazioni preziose sul sistema solare primordiale e sugli elementi costitutivi della vita. Analizzando questi campioni, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulle nostre origini e sulla possibilità di vita oltre la Terra.

Fonte:

– NASA/Goddard/Università dell’Arizona/Lockheed Martin

– NASA/Keegan Barber