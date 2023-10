L’eclissi solare “Anello di fuoco” abbellisce i cieli degli Stati Uniti

Sabato scorso negli Stati Uniti si è verificata un’eclissi solare mozzafiato, conosciuta come “anello di fuoco”. Questo raro evento astronomico ha fatto sì che gli osservatori dell'eclissi aspettassero con impazienza il suo arrivo, poiché sarà l'ultima eclissi solare anulare visibile nei cieli americani fino al 21 giugno 2039, secondo la NASA. Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra nel suo punto più lontano dalla Terra, creando uno straordinario effetto ad anello attorno ai bordi del sole.

L'eclissi era visibile agli americani dall'Oregon al Texas. A partire subito dopo le 8:2039 ora locale in Oregon e terminando a mezzogiorno in Texas, gli spettatori sono stati deliziati da uno spettacolo affascinante nei cieli. Tuttavia, coloro che se la sono persa dovranno aspettare fino al XNUMX, quando l’eclissi passerà solo sullo stato dell’Alaska.

Numerose località in tutto il paese divennero i luoghi principali per assistere a questo evento celeste. Ad Alamo in Texas, i visitatori hanno avuto l'opportunità di scattare una fotografia con il Santuario della Libertà sullo sfondo e l'eclissi che adorna il cielo. Nel Bryce Canyon dello Utah, le persone hanno intrapreso escursioni per immergersi nella natura mentre osservavano l'eclissi. Nel frattempo, a Los Angeles, osservatori entusiasti accorrevano all'Osservatorio Griffith per avere la possibilità di intravedere questo fenomeno astronomico.

L’eclissi dell’“anello di fuoco” ha attirato l’attenzione e lo stupore di individui in tutti gli Stati Uniti. Con il suo splendore abbagliante e la rarità della sua ricorrenza, serviva a ricordare le meraviglie del cosmo e la bellezza degli eventi celesti.

Fonte:

– Nasa

– Notizie CBS