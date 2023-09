La cometa Nishimura perde la coda dopo la collisione con il plasma solare, catturata dalla navicella spaziale STEREO-A della NASA

By

Le riprese video catturate dalla navicella spaziale STEREO-A della NASA mostrano che la cometa verde Nishimura, scoperta di recente, viene colpita da una potente espulsione di massa coronale (CME) dopo essere sopravvissuta a un incontro ravvicinato con il sole. La collisione inaspettata fece scomparire brevemente la coda della cometa, una scia di polvere e gas portata via dal sole.

La cometa Nishimura, conosciuta anche come C/2023 P1, è stata osservata per la prima volta il 12 agosto dall'astronomo dilettante giapponese Hideo Nishimura. Inizialmente, la sua traiettoria suggeriva che potesse trattarsi di un oggetto interstellare, come 'Oumuamua o la cometa 2I/Borisov, che avrebbe lasciato il sistema solare dopo aver girato intorno al sole. Tuttavia, ulteriori osservazioni hanno rivelato che la cometa ha avuto origine dalla Nube di Oort, una regione di comete e oggetti ghiacciati oltre l'orbita di Nettuno, e ha un'orbita altamente ellittica che la porta nel sistema solare interno ogni 430 anni.

Il 12 settembre, la cometa Nishimura ha raggiunto il suo punto più vicino alla Terra, passando a 78 milioni di miglia (125 milioni di chilometri) dal nostro pianeta. La cometa divenne visibile vicino all'orizzonte poco prima dell'alba e dopo il tramonto, emettendo un bagliore verde dovuto all'elevata concentrazione di dicarbonio nella chioma, la nube di gas e polvere che circondava il suo nucleo.

Il 17 settembre la cometa ha raggiunto la sua distanza minima dal Sole, detta perielio, a una distanza di 20.5 milioni di miglia (33 milioni di chilometri). Questo incontro ravvicinato avrebbe potuto causare l'incendio o la rottura della cometa, ma è riuscita a sopravvivere.

Mentre la cometa Nishimura si allontanava dal Sole, è passata davanti alla navicella spaziale STEREO-A della NASA, che ne ha monitorato da vicino i progressi. Il 22 settembre, una grande onda di plasma, probabilmente dovuta a un'esplosione di vento solare o a una CME, si è staccata dalla coda della cometa in un evento di disconnessione. Tuttavia, questo effetto è temporaneo e innocuo per la cometa. La coda ricrescerà man mano che più polvere e gas verranno espulsi dalla cometa.

Nonostante sia costantemente bombardata dal sole, la cometa Nishimura è rimasta sulla sua traiettoria originaria e si è comportata sorprendentemente bene. È improbabile che sia nuovamente visibile ad occhio nudo per la maggior parte delle persone, ma esiste la possibilità che le generazioni future avranno la possibilità di osservarlo quando tornerà nel sistema solare interno tra pochi secoli.

