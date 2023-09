Nettuno in opposizione: quando e come osservare il gigante di ghiaccio

Nettuno, l'ottavo pianeta dal Sole e il pianeta più distante del nostro sistema solare, sarà in opposizione martedì 19 settembre. Ciò significa che sarà in linea diretta con il Sole e la Terra, con il nostro pianeta posizionato al centro. Come bonus aggiuntivo, Nettuno effettuerà anche il suo avvicinamento più vicino alla Terra, noto come perigeo, più o meno nello stesso momento. Ciò farà apparire il pianeta lontano più grande e luminoso nel cielo notturno, creando un’ottima opportunità per l’osservazione.

Da New York City, Nettuno sorgerà a est intorno alle 6:58 EDT e diventerà visibile poche ore dopo. Nel suo punto più alto nel cielo, intorno alle 12:51 EDT di mercoledì 20 settembre, Nettuno sarà a 46 gradi sopra l'orizzonte. Sarà situato nella costellazione dei Pesci.

Tuttavia, è importante notare che anche se Nettuno è al perigeo, la Terra e il gigante di ghiaccio sono ancora incredibilmente distanti. Durante questo avvicinamento ravvicinato, Nettuno sarà ancora a circa 2.7 miliardi di miglia dal nostro pianeta. Per offrire una prospettiva, la Terra e Marte sono separati da una distanza media di 140 milioni di miglia. Ciò significa che la distanza media tra Marte e la Terra potrebbe corrispondere a quella tra la Terra e Nettuno quasi 20 volte.

A causa della sua immensa distanza, Nettuno non può essere visto nel cielo ad occhio nudo. Ha una larghezza di 31,000 miglia (50,000 chilometri), circa quattro volte la dimensione della Terra, rendendolo il quarto pianeta più grande del nostro sistema solare. Tuttavia, la visibilità di Nettuno richiede l'uso di un telescopio o di un binocolo di qualità e condizioni meteorologiche favorevoli.

Se sei interessato a osservare Nettuno o scattare foto del cielo notturno, sono disponibili varie risorse. Space.com fornisce guide sui migliori telescopi, binocoli, fotocamere e obiettivi per l'astrofotografia. Se riesci a fotografare Nettuno in opposizione, puoi anche inviare le tue immagini e i tuoi dettagli a [email protected] per avere la possibilità di condividerli con altri appassionati di spazio.

In conclusione, l'opposizione di Nettuno e la vicinanza alla Terra rappresentano un'eccellente opportunità per osservare e studiare questo lontano gigante di ghiaccio. Utilizzando l'attrezzatura adeguata e trovando un luogo adatto, gli osservatori del cielo possono ammirare le meraviglie del nostro sistema solare.

