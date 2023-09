Il tempo sta per scadere per vedere la cometa Nishimura

By

La cometa Nishimura, ufficialmente conosciuta come C/2023 P1 Nishimura, si sta avvicinando alla fine della sua visibilità nell'emisfero settentrionale. Se non hai avuto la possibilità di osservare questo evento celeste, ora è il momento di farlo. Presto si avvicinerà al Sole e scomparirà dalla vista per i prossimi 400 anni.

Per poter intravedere la cometa Nishimura, dovrai svegliarti presto, prima dell'alba. Guarda verso est-sud-est nell'ora prima dell'alba e individua la costellazione del Leone. Questa settimana la cometa scenderà lungo la coda del Leone, ma entro il 16 settembre sorgerà insieme al sole. L'uso di un'app per osservare le stelle può aiutarti a localizzare la cometa e determinare se sarà abbastanza visibile da poterla individuare in basso sull'orizzonte.

Poiché il 13 settembre la cometa si troverà a soli otto gradi sopra l'orizzonte, per vederla avrai bisogno di una visuale libera dell'orizzonte. Ogni mattina diventerà sempre più basso allo stesso tempo fino a scomparire nella luce abbagliante del sole. Tuttavia, la falce di luna calante che precede la luna nuova di settembre dovrebbe fornire cieli bui che aiuteranno a individuare la cometa Nishimura.

Scoperta dall'astronomo dilettante Hideo Nishimura della città di Kakegawa, in Giappone, il 12 agosto, la cometa Nishimura ha attirato l'attenzione di astrofotografi e osservatori del cielo di tutto il mondo. Questi appassionati hanno assistito alla perdita della coda della cometa a causa di un evento di disconnessione causato da una forte esplosione di vento solare.

La cometa raggiungerà il punto più vicino al Sole, noto come perielio, il 18 settembre. Se sopravvive alla radiazione solare, girerà attorno al sole e diventerà visibile agli osservatori nell'emisfero australe. In questo scenario sarà visibile nel cielo occidentale al tramonto fino alla fine del mese.

Se sei interessato a esplorare di più il cielo notturno o a dare un'occhiata più da vicino alla cometa Nishimura, valuta di investire in un binocolo o un telescopio. Sono disponibili varie opzioni per aiutarti a migliorare la tua esperienza di osservazione delle stelle o per catturare straordinarie astrofotografie.

Fonti: TheSkyLive.com