L'ESA pubblica le immagini finali del veicolo spaziale per la profilazione del vento prima della discesa infuocata

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha svelato le ultime immagini catturate dalla sua navicella spaziale per la misurazione del vento, Aeolus, prima della sua discesa nell'atmosfera terrestre. L'animazione costruita dalle ultime otto immagini radar mostra come Aeolus sia caduto mentre interagiva con l'atmosfera a una velocità quasi orbitale. Prende il nome dal dio greco dei venti, Aeolus è stato il primo satellite a tracciare i venti terrestri, fornendo dati cruciali per gli studi sul clima e la meteorologia.

Per garantire un rientro controllato, ad Aeolus fu ordinato di abbassare progressivamente la sua orbita e di spegnere gli strumenti utilizzando il carburante rimanente. Le immagini radar finali fornite dall'Istituto Fraunhofer in Germania mostrano l'intensità dei segnali radar riflessi dalla navicella spaziale. Queste immagini segnano la fine della missione, ma l'eredità di Eolo continua a vivere.

Seguendo il tracciamento radar, la navicella spaziale è stata rapidamente trascinata giù dall'atmosfera terrestre, per poi rientrare due ore dopo. Circa l'80% della navicella spaziale bruciò durante questo processo, mentre il restante 20% sopravvisse al rientro sull'Antartide.

L'importante operazione di rientro mirava a testare nuovi metodi per ridurre il rischio che i detriti raggiungano la Terra. Il processo non solo ha ridotto il rischio già basso di un fattore 150, ma ha anche accorciato il tempo durante il quale Aeolus era in orbita senza controllo. Ciò ha limitato il rischio di collisioni con altri satelliti nell’“autostrada spaziale”.

Le procedure eseguite durante il rientro di Eolo informeranno i piani di fine vita delle future missioni. Il ritorno controllato e riuscito del veicolo spaziale dimostra un notevole esempio di volo spaziale sostenibile e di operazioni responsabili.

Fonte: Agenzia spaziale europea (ESA)

Definizioni:

1. Veicolo spaziale per la profilazione del vento – Un veicolo spaziale che misura e traccia i modelli e le velocità del vento nell'atmosfera terrestre.

2. Radar – Un sistema di rilevamento che utilizza onde elettromagnetiche per identificare la posizione degli oggetti e fornire informazioni sulle loro caratteristiche.

3. Velocità orbitale – La velocità con cui un oggetto ruota attorno a un altro oggetto nello spazio.

4. Studi sul clima: ricerche condotte per comprendere i modelli e le variazioni a lungo termine delle condizioni meteorologiche e i loro effetti sull'ambiente.

5. Meteorologia – Lo studio scientifico dell'atmosfera, del tempo e del clima della Terra.