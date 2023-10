Superbolt: il fenomeno dietro il potere distruttivo dei fulmini

I fulmini sono già una forza da non sottovalutare, ma esiste un tipo più raro e devastante noto come “superbolt”. Questi fulmini sferrano un pugno 1,000 volte più potente del fulmine medio, rappresentando una seria minaccia per edifici, ponti e navi. Gli scienziati hanno recentemente fatto un passo avanti nella comprensione delle cause e dei luoghi degli attacchi dei superbolt.

I superbolt sono un evento raro e rappresentano meno dell’XNUMX% di tutti i fulmini. Ciò rende estremamente basse le possibilità di assistere o di essere colpiti da un superbolt. Tuttavia, la ricerca suggerisce che i superbolt hanno maggiori probabilità di apparire nelle aree in cui la zona di ricarica elettrica di una nube temporalesca è vicina a punti caldi come la superficie dell’oceano e le alte montagne.

Studi precedenti hanno evidenziato la prevalenza dei superbolt in regioni come l’Oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e l’Altiplano in Perù e Bolivia. L'Altiplano, noto per essere uno degli altipiani più alti della Terra, è diventato un punto focale della ricerca per svelare perché gli attacchi dei superbolt spesso si concentrano in queste aree.

Il gruppo di ricerca, guidato dal fisico Avichay Efraim dell’Università Ebraica di Gerusalemme, ha studiato le condizioni necessarie per la formazione dei fulmini. Le nuvole temporalesche, che raggiungono altezze comprese tra 7.5 e 11 miglia, richiedono condizioni di temperatura specifiche di circa 32 gradi Fahrenheit per creare elettrificazione e una zona di ricarica per lo sviluppo dei fulmini. Il team ha esplorato se i cambiamenti nell’altitudine della zona di congelamento potrebbero influenzare la potenza della zona di carica che alimenta i superbolt.

Lo studio ha utilizzato le informazioni provenienti dai rilevatori di onde radio e i dati meteorologici passati relativi ai fulmini per analizzare il tempo, la posizione e l’energia degli eventi di fulmini. Esaminando fattori come l'altezza delle nuvole, la distanza dalla terra o dall'oceano, la temperatura dell'aria e delle nuvole e le concentrazioni di aerosol, i ricercatori hanno scoperto che il fattore più significativo che contribuisce a un fulmine energizzato era la breve distanza tra la zona di carica della nuvola e la superficie terrestre. .

Le aree più frequentemente colpite dai superbolt, come l’Altiplano e l’Oceano Atlantico nord-orientale, mostrano questo schema di piccola distanza tra la zona di carica e la superficie. La stretta vicinanza riduce la resistenza elettrica, determinando una corrente più elevata e fulmini più potenti.

Comprendere la formazione dei superbolt e le loro aree di impatto preferite può aiutare ad avvisare le comunità vicine di potenziali fulmini. Inoltre, poiché il clima della Terra continua a cambiare, è essenziale studiare come questi cambiamenti potrebbero influenzare la frequenza e l’intensità dei fulmini superbolt in futuro. Le temperature più calde potrebbero indebolire i fulmini, ma l’aumento dell’umidità atmosferica potrebbe peggiorare la situazione.

Sebbene molti aspetti della formazione dei superbolt rimangano sconosciuti, questa recente scoperta fornisce preziose informazioni su un pezzo significativo del puzzle. Ulteriori ricerche approfondiranno altri fattori che contribuiscono alla carica dei superbolt, come i campi magnetici e i cambiamenti nel ciclo solare.

Studio: Giornale di ricerca geofisica: Atmosfere

Fonte:

– Studio: Journal of Geophysical Research: Atmospheres

– Immagine: Efraim et al. (2023), adattato da Holzworth et al. (2019)