Il robot che nuota mira a combattere le minacce alla salute umana

A Glasgow, in Scozia, un team di ingegneri sta sviluppando un robot nuotatore che potrebbe aiutare a proteggere la salute umana. Il robot, attualmente nelle sue fasi iniziali, viene testato in una piscina di plastica. Gli ingegneri stanno usando paperelle di gomma come bersagli verso cui il robot può nuotare. Il robot è dotato di telecamera e reattori per controllarne il movimento. I suoi creatori sperano che, con un ulteriore sviluppo, il robot sarà in grado di nuotare in mare aperto.

Questo robot da nuoto, noto come AlgaRay 2, è stato sviluppato da Seaweed Generation, un'azienda focalizzata sulla biologia marina. Lo scopo del robot è combattere le minacce alla salute umana, sebbene i dettagli specifici sulle minacce che intende affrontare non siano stati forniti nell'articolo originale.

Lo sviluppo e il test di AlgaRay 2 coinvolgono un team di ingegneri robotici e meccanici. Il loro lavoro è incentrato sul miglioramento della funzionalità del robot e sulla garanzia che possa navigare e rispondere efficacemente a vari ambienti.

Le potenziali applicazioni di questo robot da nuoto sono diverse. La sua capacità di nuotare negli oceani potrebbe consentirgli di monitorare e raccogliere dati sugli ambienti marini, aiutando potenzialmente nello studio e nella conservazione della vita marina. Inoltre, il robot potrebbe essere utilizzato per scopi di sorveglianza, come le ispezioni subacquee delle infrastrutture.

Sebbene AlgaRay 2 sia ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, i suoi creatori sono ottimisti riguardo al suo potenziale impatto. Mentre continuano a perfezionare il robot, mirano a creare uno strumento versatile e affidabile che possa contribuire alla protezione della salute umana e degli ecosistemi marini.

Fonte:

– Il biologo marino di Seaweed Generation Duncan Smallman

– L'ingegnere robotico Oscar Brennan

– Ingegnere meccanico Vasileios Konstantaras