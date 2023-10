Il drenaggio delle falde acquifere nei terreni caotici marziani rivela prove di un antico lago di fango

By

Una scoperta fondamentale da parte di un team guidato da Alexis Rodriguez del Planetary Science Institute ha svelato prove di pianure sedimentarie create dal drenaggio delle falde acquifere all'interno delle formazioni di collasso marziane chiamate terreni caotici. I ricercatori si sono concentrati su un'unità sedimentaria all'interno di Hydraotes Chaos, che interpretano come i resti di un lago di fango formato da scarichi provenienti da stratigrafie di pietra fangosa carica di gas risalenti a quasi 4 miliardi di anni fa. Questo periodo di tempo coincide con un periodo in cui la superficie di Marte era probabilmente abitabile. I sedimenti rinvenuti in quest'area potrebbero ospitare prove di vita antica.

La ricerca, intitolata “Esplorare le prove dei residui sedimentari dell’esplosione sedimentaria dell’acquifero medio amazzonico in un terreno caotico marziano” e pubblicata su Nature Scientific Reports, è stata uno sforzo di collaborazione con coautori dell’Ames Research Center della NASA, dell’Università dell’Arizona, dell’Università Autonoma di Barcellona, ​​Blue Marble Space Institute of Science e Università della Florida.

Una delle scoperte più interessanti è la presenza di vulcani di fango e diapiri nell'Hydraotes Chaos, che sono molto diffusi e si ritiene siano il risultato di vulcanismo sedimentario. Invece di risalite ed eruzioni di magma, sedimenti umidi e sali raggiungono e fanno breccia nella superficie, formando cumuli e colate. Queste formazioni di tumuli si verificano solo sui materiali caotici del fondo del terreno e non sulle mesas, suggerendo un collegamento nella composizione del materiale piuttosto che una genesi da parte di forze estensionali regionali generate da rilievi magmatici.

La ricerca rappresenta un passo significativo nella comprensione della storia geologica e della potenziale abitabilità di Marte. Sottolinea l’importanza di indagare su questi terreni caotici, poiché potrebbero contenere indizi sulla potenziale esistenza di vita passata sul pianeta rosso. Mentre l’esplorazione di Marte continua, ulteriori studi sul drenaggio delle falde acquifere e sulle formazioni sedimentarie saranno determinanti per svelare i misteri del passato del pianeta.

