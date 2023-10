Le prove dell'antico lago di fango su Marte offrono indizi sulla potenziale abitabilità

Un recente studio condotto da Alexis Rodriguez del Planetary Science Institute ha scoperto prove di pianure sedimentarie create dal drenaggio delle falde acquifere all’interno di formazioni di collasso marziane note come terreni caotici. Questi risultati fanno luce sulla potenziale abitabilità di Marte miliardi di anni fa.

I ricercatori si sono concentrati su un'unità sedimentaria all'interno di Hydraotes Chaos, che credono siano i resti di un lago di fango formato dagli scarichi della stratigrafia di pietra fangosa carica di gas. Si stima che questo lago di fango si sia formato quasi 4 miliardi di anni fa, in un periodo in cui Marte potrebbe essere stato in grado di sostenere la vita. I sedimenti all’interno di questo lago di fango potrebbero contenere prove della vita passata o addirittura presente su Marte.

Lo studio ha coinvolto uno sforzo di collaborazione tra scienziati del Planetary Science Institute, del NASA Ames Research Center, dell’Università dell’Arizona, dell’Università Autonoma di Barcellona, ​​del Blue Marble Space Institute of Science e dell’Università della Florida. Studiando il drenaggio della falda acquifera marziana, il team ha scoperto enormi canali di inondazione e un'estesa erosione nelle pianure settentrionali del pianeta.

Tuttavia, avventurarsi in queste pianure settentrionali per il campionamento sarebbe impegnativo a causa della difficoltà nel distinguere tra i materiali provenienti dalle falde acquifere e quelli erosi e trasportati dai canali alluvionali. Le pianure sedimentarie all'interno di Hydraotes Chaos offrono un'opportunità unica di indagine, poiché forniscono un'esplorazione più mirata di antichi materiali acquiferi.

I modelli numerici dei ricercatori suggeriscono che la falda acquifera sorgente del lago di fango probabilmente si è formata dalla segregazione di fase all'interno della pietra fangosa, risultando in grandi camere piene d'acqua larghe diversi chilometri e profonde centinaia di metri. Questo processo potrebbe essere stato innescato da un’attività ignea intrusiva. La subsidenza segmentata osservata attraverso il terreno caotico indica la presenza di camere interconnesse, che avrebbero potuto essere caverne giganti stabili e piene d'acqua.

I residui di questo antico lago di fango potrebbero contenere materiali della falda acquifera arricchiti di biomolecole nascoste nel sottosuolo di Marte per miliardi di anni. La NASA Ames sta considerando queste pianure sedimentarie come un potenziale sito di atterraggio per una missione alla ricerca di prove di biomarcatori, in particolare di lipidi. Queste biomolecole sono altamente resistenti e potrebbero essere sopravvissute per miliardi di anni su Marte.

Oltre al lago di fango, lo studio ha scoperto anche diffusi vulcani di fango e possibili diapiri all'interno della regione di studio. Queste caratteristiche offrono ulteriori opportunità per esplorare le rocce del sottosuolo che potrebbero essere state abitabili. Il campionamento dei sedimenti e lo studio della composizione di questo antico lago di fango potrebbero fornire preziose informazioni sul passato geologico di Marte e sul potenziale della vita passata o presente sul pianeta.

