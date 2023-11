Ridefinire le stelle marine: sono davvero tutte teste?

Un nuovo studio condotto da ricercatori della Stanford University e della UC Berkeley ha messo in discussione le ipotesi di lunga data sulla struttura anatomica delle stelle marine, comunemente note come “stelle marine”. Contrariamente alla credenza popolare, queste misteriose creature marine potrebbero non essere senza testa. In effetti, potrebbero essere tutti a testa.

Il team di scienziati, finanziato da Chan Zuckerberg Biohub, ha esaminato l’attività genetica delle giovani stelle marine e ha scoperto che mentre i geni associati allo sviluppo della testa erano abbondanti, quelli relativi al busto e alla coda erano quasi del tutto assenti. Inoltre, al centro di ciascun braccio di stella marina sono state scoperte firme molecolari tradizionalmente legate alla parte frontale della testa, che diventano gradualmente più posteriori verso le estremità.

Queste sorprendenti scoperte suggeriscono che le stelle marine potrebbero aver perso i loro corpi nel corso del tempo evolutivo, trasformandosi in creature che sono essenzialmente tutte teste. Laurent Formery, l’autore principale dello studio, lo descrive come se alla stella marina “manca completamente un tronco ed è meglio descriverla semplicemente come una testa che striscia sul fondo del mare”. Questa scoperta mette in discussione le precedenti ipotesi fatte dagli scienziati su questi animali enigmatici.

La ricerca, che è in corso da un decennio, è stata resa possibile grazie al sostegno degli Intercampus Research Awards di CZ Biohub SF. Gli scienziati hanno utilizzato la tecnologia di sequenziamento HiFi di PacBio per superare la sfida rappresentata dallo studio della genetica delle stelle marine. Questo metodo avanzato ha permesso loro di mappare l'attività genetica e identificare i geni attivi in ​​aree specifiche dell'organismo, dipingendo un quadro dettagliato della distribuzione dei geni all'interno del corpo della stella marina.

Le implicazioni di questo studio vanno oltre la comprensione dell’anatomia delle stelle marine. Apre nuove strade per ulteriori esplorazioni, compreso l’esame del modello genetico negli echinodermi correlati come i ricci di mare e i cetrioli di mare. I ricercatori sono particolarmente interessati a ciò che le stelle marine possono rivelare sull’evoluzione del sistema nervoso, che potrebbe avere implicazioni per la medicina e ispirare approcci innovativi per combattere le malattie umane.

Man mano che approfondiamo i misteri delle stelle marine e dei loro parenti, stiamo ampliando la nostra prospettiva sulla biologia e acquisendo preziose informazioni sull'evoluzione degli animali. Questo studio innovativo sfida le nostre nozioni preconcette e stimola ulteriori indagini scientifiche sull’affascinante mondo delle stelle marine.

Domande frequenti (FAQ)

D: Le stelle marine sono effettivamente senza testa?

R: No, secondo uno studio recente, le stelle marine potrebbero avere tutte la testa, poiché le firme genetiche legate allo sviluppo della testa erano prevalenti in tutto il loro corpo.

D: In che modo i ricercatori hanno studiato la genetica delle stelle marine?

R: I ricercatori hanno utilizzato la tecnologia di sequenziamento HiFi di PacBio per mappare l'attività genetica e identificare i geni attivi in ​​aree specifiche del corpo della stella marina.

D: Quali implicazioni ha questo studio?

R: Questo studio non solo mette in discussione le ipotesi precedenti sulle stelle marine, ma apre anche nuove strade per comprendere l’evoluzione degli animali e potenzialmente ispirare innovazioni in medicina.