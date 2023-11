I fossili di mostri marini svelano il predatore più temibile del mondo antico

By

Nuove spettacolari scoperte fossili hanno fatto luce sul mondo perduto da tempo dei giganti sottomarini e rivelano l'esistenza del più antico e formidabile pliosauro megapredatore mai registrato. Ecco uno sguardo avvincente su questo cacciatore preistorico che si nascondeva sotto gli antichi mari.

I fossili recentemente rinvenuti, rinvenuti in una località remota, hanno portato i paleontologi a identificare l’antico predatore come una nuova specie di pliosauro. I pliosauri erano rettili marini che dominavano gli oceani durante i periodi Giurassico e Cretaceo, circa 190 milioni di anni fa. Possedevano caratteristiche formidabili, tra cui un cranio massiccio con denti affilati come rasoi, un corpo affusolato e potenti pinne.

Il pliosauro appena scoperto, noto come Megapliosaurus horridus (che significa "orribile lucertola gigante"), misurava una sorprendente lunghezza di 15 metri. Ciò lo rende il più grande pliosauro conosciuto che abbia mai vagato per i mari. Analizzando i suoi resti fossili, gli scienziati stimano che questo colossale predatore sia vissuto circa 150 milioni di anni fa, durante il tardo Giurassico.

Il Megapliosaurus apparteneva a un gruppo d'élite di predatori apicali, che dominavano i mari antichi con una ferocia senza pari. La sua forza di morso schiacciante non aveva eguali, permettendogli di banchettare con altri rettili marini, creature di dimensioni simili e forse anche piccole balene.

I ricercatori ipotizzano che il Megapliosaurus usasse le sue potenti pinne per spingersi attraverso l'acqua, mentre le sue enormi mascelle e i denti seghettati si sbarazzavano rapidamente della sua preda. Questo straordinario rettile possedeva l'agilità delle orche assassine di oggi, unita a dimensioni tali da instillare paura anche nei cuori delle più grandi creature sottomarine.

La scoperta del Megapliosaurus rappresenta un passo avanti significativo nella nostra comprensione degli ecosistemi marini preistorici e delle antiche creature che li popolavano. Mettendo insieme i reperti fossili, gli scienziati possono svelare i misteri della vita sulla Terra milioni di anni fa e ottenere preziose informazioni sulla storia evolutiva di questi incredibili mostri marini.

