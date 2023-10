Il declino del ghiaccio marino antartico solleva preoccupazioni per il mondo e la Nuova Zelanda

Un vertice di emergenza dell’Antarctic Science Platform a Wellington ha suscitato serie preoccupazioni sugli allarmanti cambiamenti che si stanno verificando in Antartide, in particolare per quanto riguarda la significativa riduzione del ghiaccio marino durante lo scorso inverno. Due membri di spicco della Science Platform, il professor Nick Golledge e la dottoressa Bella Duncan, entrambi del Centro di ricerca antartica dell'Università Victoria di Wellington, hanno espresso le loro preoccupazioni sulle implicazioni della diminuzione del ghiaccio marino in Antartide per la comunità globale, compresa la Nuova Zelanda.

Un recente articolo pubblicato su Communications Earth and Environment ha attirato l’attenzione sul minimo record di ghiaccio marino antartico osservato nel febbraio 2023, suggerendo che il riscaldamento degli oceani ha avuto un ruolo nello spingere il ghiaccio in un nuovo stato di bassa estensione. Ciò indica che i processi sottostanti che governano la copertura del ghiaccio marino in Antartide potrebbero essere stati alterati.

Secondo il professor Nick Golledge, i modelli climatici prevedono una continua diminuzione del ghiaccio marino antartico nei prossimi decenni, anche in scenari rigorosi di riduzione delle emissioni di gas serra. La riduzione del ghiaccio marino è una preoccupazione critica poiché svolge un ruolo cruciale nella generazione delle acque inferiori dell’Antartide, una delle correnti oceaniche più importanti del pianeta. L’interruzione della sua circolazione ha implicazioni di vasta portata per il clima globale, compresa la regione di Wairarapa. Inoltre, la diminuzione del ghiaccio marino rappresenta una minaccia significativa per i pinguini imperatore, poiché dipendono fortemente da esso per la riproduzione.

La dottoressa Bella Duncan condivide le preoccupazioni del professor Golledge. Lo studio dei documenti storici dell’ambiente antartico indica che è probabile che i cambiamenti attuali persistano, portando a impatti significativi sul clima locale e globale, sul livello del mare e sugli ecosistemi. La devastazione causata quest’anno dal ciclone Gabrielle è stata un chiaro esempio delle conseguenze di un’atmosfera più calda, che trattiene più acqua e si traduce in un aumento delle quantità di precipitazioni. Con l’aspettativa di eventi climatici più estremi, un’azione urgente per affrontare il cambiamento climatico diventa sempre più vitale, poiché gli scienziati del clima faticano a trasmettere l’urgenza della situazione.

Fonte:

– Articolo su Comunicazioni Terra e Ambiente