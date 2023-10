Risultati sorprendenti sull'evoluzione degli anemoni di mare

I ricercatori dell’Università di Heidelberg hanno fatto scoperte sorprendenti sullo sviluppo degli anemoni di mare, suggerendo che uno stile di vita predatorio ha giocato un ruolo significativo nel plasmare la loro evoluzione e lo sviluppo del loro sistema nervoso.

Lo studio si è concentrato sul piccolo anemone di mare Aiptasia, che rappresenta un sistema modello per lo studio dell’endosimbiosi nei coralli e in altri cnidari. Contrariamente a quanto si credeva in precedenza, i ricercatori hanno scoperto che le larve dell'anemone di mare si nutrono attivamente di prede viventi e non dipendono dalle alghe, a differenza dei coralli che costruiscono le barriere coralline.

Per catturare e ingerire la preda, le larve di Aiptasia utilizzano cellule urticanti specializzate e una semplice rete neuronale. Ciò mette in discussione l’ipotesi che i primi animali fossero filtratori simili alle spugne moderne.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che le larve di Aiptasia catturano prede di dimensioni adeguate nella fase tardiva della gastrula e le digeriscono nel loro intestino primitivo. Ciò suggerisce che la nutrizione sia un passaggio fondamentale nel ciclo di vita degli anemoni di mare e che lo stile di vita predatorio abbia svolto un ruolo chiave nella loro evoluzione.

Queste scoperte rivoluzionarie hanno importanti implicazioni per la nostra comprensione di come si sono evoluti gli organismi multicellulari. I ricercatori propongono che la gastrula predatrice, con le sue cellule pungenti specializzate, potrebbe essere stata un motore fondamentale dell’evoluzione iniziale degli organismi multicellulari e dello sviluppo di sistemi nervosi complessi e organizzati.

Chiudendo il ciclo di vita dell'Aiptasia, i ricercatori hanno creato un'opportunità per futuri esperimenti di genetica molecolare su questo organismo modello. Questa svolta contribuirà a comprendere ulteriormente i meccanismi dell'endosimbiosi e il funzionamento della simbiosi corallo-alghe.

Lo studio, sostenuto dai finanziamenti della Fondazione tedesca per la ricerca e del Consolidator Grant del CER, è stato pubblicato sulla rivista PNAS.

Fonte:

– Studio pubblicato su PNAS.