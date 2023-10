Nuove ricerche e tecnologie offrono speranza per combattere la fusione degli aghi rossi nelle piantagioni di pino della Nuova Zelanda

In Nuova Zelanda, i forestali combattono una malattia persistente e distruttiva chiamata Red Needle Cast (RNC) almeno dal 2008. La RNC è una malattia simile a un fungo che fa perdere gli aghi agli alberi di pino, compromettendone la crescita per anni. Tuttavia, la nuova ricerca e le tecnologie intelligenti stanno fornendo speranza e soluzioni ai coltivatori forestali nella loro lotta contro la RNC.

Gli scienziati del programma di ricerca sulle foreste resilienti di Scion sono in prima linea nella battaglia contro la RNC. Il dottor Stuart Fraser e la patologa forestale Emily McLay stanno dedicando la loro ricerca alla comprensione della malattia e allo sviluppo di strategie di controllo. La ricerca di McLay mira a prevedere quando si verificheranno le epidemie di RNC, in particolare con le continue condizioni di umidità causate dagli eventi di La Niña negli ultimi anni.

Le immagini satellitari fornite da Indufor indicano la gravità della RNC nelle piantagioni forestali sulla costa orientale rispetto agli anni precedenti. Per combattere la RNC, gli scienziati stanno decifrando l'interazione patogeno-ospite e il modo in cui l'ambiente la influenza. Il lavoro di laboratorio di McLay si concentra sulla comprensione del ruolo della temperatura e dell'umidità nel ciclo della malattia per costruire modelli epidemiologici per prevedere le epidemie.

Il team di telerilevamento e intelligence geospaziale di Scion svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio della presenza di RNC. Usano immagini satellitari per identificare le aree che potrebbero manifestare malattie e sono ansiosi di ricevere rapporti da professionisti del settore per migliorare i loro modelli.

Il rame è emerso come un valido trattamento di controllo per l’RNC. Prove condotte nell’Isola del Nord centrale hanno dimostrato che il rame ha ridotto significativamente la gravità della RNC. Sono in corso studi di collaborazione tra Manulife Forest Management e Scion per esplorare l’efficacia del rame in condizioni di maggiore pressione sulle malattie.

Il programma di ricerca sulle foreste resilienti mira a proteggere le foreste di pini radiata piantate a prova di futuro dall’impatto dei cambiamenti climatici. La ricerca di McLay sta contribuendo allo sviluppo di un modello prototipo per prevedere le epidemie di RNC. Questo strumento mira a fornire ai forestali le informazioni necessarie per intraprendere azioni preventive.

La combinazione di monitoraggio satellitare, trattamenti con rame e modelli predittivi offre un approccio trasformativo alla gestione delle malattie nelle foreste della Nuova Zelanda. Questa ricerca offre speranza per la salvaguardia delle foreste del paese e il sostegno dell'industria del legname.

Fonte:

– Programma di ricerca sulle foreste resilienti di Scion

– Indufor

– Gestione forestale Manulife (Nuova Zelanda)

– Ricerca dei coltivatori forestali