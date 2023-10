L'impatto della concentrazione del pigmento e della temperatura di essiccazione sul modello della vernice essiccata

I ricercatori hanno scoperto che il modo in cui la vernice si asciuga è influenzato da due fattori: la concentrazione di pigmento nella vernice e la temperatura alla quale si asciuga. Regolando questi fattori è possibile controllare l'aspetto finale della vernice essiccata.

In uno studio pubblicato su Langmuir di ACS, i ricercatori hanno scoperto che le gocce di vernice con concentrazioni di pigmenti inferiori o essiccate su superfici più fredde spesso assomigliavano a “uova fritte” una volta asciutte. D'altra parte, le gocce con concentrazioni di pigmento più elevate o essiccate a temperature più elevate avevano un aspetto più uniforme. Queste informazioni suggeriscono che la manipolazione della concentrazione del pigmento e della temperatura di essiccazione può influenzare il disegno e l'aspetto della vernice essiccata.

Il processo di essiccazione della vernice è influenzato dalla sua complessa composizione, che comprende resine, pigmenti, additivi e un solvente come l'acqua. Quando la vernice si asciuga, si verificano varie interazioni chimiche, che a volte possono provocare motivi indesiderati o piccole crepe. Artisti e pittori in genere desiderano una distribuzione uniforme del pigmento sulla superficie quando applicano la vernice. Tuttavia non è stato chiaro come evitare la formazione di motivi durante il processo di essiccazione.

Per indagare su questo, i ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando una vernice acrilica a base d’acqua mescolata con acqua. Hanno lasciato cadere le soluzioni su vetrini riscaldati, lasciando evaporare il liquido. Durante questo processo, hanno osservato tre fenomeni che influenzavano l’aspetto finale della vernice essiccata.

In primo luogo, si verificava un flusso di liquido verso l'interno dal substrato caldo alla parte più fredda della goccia, nonché una spinta verso l'esterno causata dal flusso capillare. In secondo luogo, la gelificazione della sospensione della vernice aumenta la viscosità e rallenta il movimento dei pigmenti. Infine, la fase di asciugatura ha bloccato i pigmenti in posizione sulla superficie del vetrino.

I ricercatori hanno scoperto che sia la concentrazione del pigmento che la temperatura superficiale del vetrino influenzavano la dimensione, la forma e il modello delle gocce di vernice essiccate. Gocce con concentrazioni di pigmento inferiori o posizionate su superfici più fredde accumulavano molecole colorate al centro, creando un aspetto a “uovo fritto”. D'altro canto, le gocce con concentrazioni di pigmento più elevate o essiccate a temperature più elevate avevano un modello più uniforme con una distribuzione uniforme del colore ovunque.

Per controllare l'aspetto della vernice essiccata, si consiglia di regolare la concentrazione del pigmento e la temperatura superficiale in base al modello finale desiderato.

Riferimento: “Drying Drops of Paint Suspension: From 'Fried Eggs' to Quasi-Homogeneous Patterns” di Stella MM Ramos, Damien Soubeyrand, Rémy Fulcrand e Catherine Barentin, 14 settembre 2023, Langmuir. DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605