Gli esseri umani causano la perdita di più rami nell'albero della vita, risultati di uno studio

Un nuovo studio mette in guardia dalla minaccia di una sesta estinzione di massa causata dalle attività umane, affermando che gli esseri umani stanno causando la perdita di interi rami dell’“Albero della Vita”. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, è unico perché esamina l’estinzione di interi generi piuttosto che solo di singole specie.

I ricercatori si sono concentrati sulle specie di vertebrati (esclusi i pesci) e hanno scoperto che dei 5,400 generi studiati, 73 si erano estinti negli ultimi 500 anni, e la maggior parte di essi è scomparsa negli ultimi due secoli. Questo tasso di estinzione è molto più alto di quello che ci si aspetterebbe sulla base delle stime dei reperti fossili.

Le attività umane come la distruzione dell’habitat, la pesca eccessiva e la caccia sono identificate come la causa principale di questa crisi di estinzione. La perdita di un genere può avere conseguenze di vasta portata per un intero ecosistema. Il coautore dello studio, Gerardo Ceballos, sottolinea l'urgenza della situazione, affermando: "La nostra preoccupazione è che... stiamo perdendo le cose così velocemente, che per noi questo segnala il collasso della civiltà".

Mentre tutti gli esperti concordano sul fatto che l’attuale tasso di estinzione è allarmante, se si tratti di una sesta estinzione di massa è oggetto di dibattito. Gli scienziati definiscono un’estinzione di massa come la perdita del 75% delle specie in un breve periodo di tempo. Secondo Robert Cowie, biologo dell'Università delle Hawaii, utilizzando questa definizione, non si è ancora verificata una sesta estinzione di massa.

Tuttavia, i risultati dello studio relativi alla perdita di interi rami dell'Albero della Vita sottolineano la gravità della situazione. Questo studio dimostra l’urgente necessità di agire per preservare la biodiversità e proteggere il futuro dell’umanità.

