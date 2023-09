Gli esseri umani causano la perdita di interi rami dell’albero della vita, avverte un nuovo studio

Un recente studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha rivelato che gli esseri umani stanno causando l’estinzione di interi rami dell’“Albero della Vita”, sollevando preoccupazioni su una potenziale sesta estinzione di massa. Lo studio, condotto da ricercatori dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, si concentra sull'estinzione di interi generi, che sono classificazioni tra specie e famiglie.

A differenza degli studi precedenti che esaminavano solo la perdita di singole specie, questa ricerca analizza la scomparsa di interi generi. Si tratta di un contributo significativo perché fornisce una comprensione più profonda degli attuali tassi di estinzione. Il professor Gerardo Ceballos, uno dei coautori dello studio, sottolinea che la crisi dell’estinzione è altrettanto grave quanto la crisi del cambiamento climatico, ma viene spesso trascurata.

Esaminando i dati dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), i ricercatori hanno scoperto che 73 generi si sono estinti negli ultimi 500 anni, con la maggior parte delle estinzioni avvenute negli ultimi due secoli. Ciò è allarmante, poiché sulla base dei tassi di estinzione precedenti, solo due generi avrebbero dovuto essere persi nello stesso lasso di tempo.

Lo studio attribuisce alle attività umane come la distruzione dell’habitat, la pesca eccessiva e la caccia le principali cause di queste estinzioni. La perdita anche di un solo genere può avere conseguenze di vasta portata per gli ecosistemi. I ricercatori ritengono che sia necessaria un’azione urgente per prevenire ulteriori perdite e il collasso delle civiltà.

Sebbene vi sia consenso tra gli esperti sul fatto che l’attuale tasso di estinzione sia allarmante, se soddisfi i criteri per una sesta estinzione di massa rimane un argomento di dibattito. Per estinzione di massa si intende la perdita del 75% delle specie in un breve periodo di tempo. Tuttavia, se gli attuali tassi di estinzione persistessero o aumentassero, è probabile che si verifichi un’estinzione di massa.

Gli autori dello studio sottolineano la necessità di dare priorità alla protezione e al ripristino degli habitat naturali per prevenire ulteriori estinzioni. Credono che sia ancora possibile salvare molte specie se si adottano misure immediate.

Fonti: Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze (PNAS)

Definizioni:

Generi: nella classificazione degli esseri viventi, il genere è un rango intermedio tra specie e famiglia.

Specie: gruppo di organismi che condividono caratteristiche simili e possono riprodursi per produrre una prole fertile.

Estinzione di massa: rapida perdita di una percentuale significativa di specie in un breve periodo di tempo, che porta a importanti cambiamenti ecologici ed evolutivi.

Albero della Vita: una rappresentazione metaforica delle relazioni tra specie diverse, che traccia la loro storia evolutiva fino a un antenato comune.