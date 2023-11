Ridurre le tracce delle navi: l'esperimento involontario che influisce sul riscaldamento globale

Gli scienziati sono rimasti sconcertati dalle recenti temperature globali da record registrate negli ultimi cinque mesi. Tuttavia, uno studio innovativo condotto dal famoso scienziato climatico americano James Hansen indica un esperimento involontario di geoingegneria come uno dei principali colpevoli. Lo studio, pubblicato su Oxford Open Climate Change, suggerisce che la riduzione delle tracce delle navi, causata dalle normative dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulla navigazione marittima, ha svolto un ruolo significativo nell’accelerare il riscaldamento globale.

Le tracce delle navi sono tracce di aerosol, originati principalmente dalle emissioni di scarico delle navi commerciali, che hanno la capacità di riflettere il calore nello spazio. Prima della riduzione dello zolfo nelle navi, gli scienziati potevano fare affidamento solo su modelli per valutare gli effetti degli aerosol. Tuttavia, con la riduzione del contenuto di zolfo nel carburante, i ricercatori stanno ora osservando l’impatto in tempo reale.

“Queste normative hanno inavvertitamente causato una riduzione delle nubi marine, consentendo un maggiore assorbimento di calore da parte degli oceani”, ha spiegato Hansen. Questo squilibrio energetico, in cui viene intrappolato più calore di quello rilasciato, ha aumentato significativamente lo squilibrio energetico della Terra, raddoppiandolo rispetto a dieci anni fa. Le conseguenze sono chiare: il riscaldamento globale e lo scioglimento globale accelereranno di conseguenza.

Contrariamente a questo studio, ci sono degli scettici che ne contestano i risultati. Il climatologo Michael Mann, ad esempio, non è convinto e sostiene che il documento non soddisfa gli elevati standard scientifici richiesti. Tuttavia, Hansen e i suoi coautori sostengono che la loro ricerca è supportata dai dati satellitari della NASA e sottolineano la necessità di una ricerca vigorosa per comprendere appieno le conseguenze di questo squilibrio.

Per affrontare il rapido fenomeno del riscaldamento, lo studio suggerisce tre possibili strategie: implementare una tassa globale sul carbonio, promuovere la collaborazione tra le nazioni, concentrandosi in particolare sulle esigenze dei paesi in via di sviluppo, ed esplorare soluzioni di geoingegneria. La geoingegneria, che prevede la manipolazione del clima per contrastare gli effetti del riscaldamento globale, potrebbe includere tecniche di gestione della radiazione solare, come la spruzzatura di goccioline di sale nell’aria. Tuttavia, gli autori sottolineano l’importanza di una ricerca completa per prevenire conseguenze indesiderate.

In conclusione, la riduzione involontaria delle rotte delle navi, derivante dalle normative IMO, ha avuto un profondo impatto sul riscaldamento globale. Poiché le temperature continuano ad aumentare, è imperativo che scienziati, politici e comunità globali lavorino insieme per sviluppare strategie efficaci per mitigare la minaccia e ridurre al minimo gli effetti dannosi sul nostro pianeta e sui suoi abitanti.

FAQ

Cosa sono le tracce delle navi?

Le tracce delle navi sono tracce di aerosol formati dalle emissioni di scarico delle navi commerciali che contribuiscono alla formazione di nuvole marine, riflettendo il calore nello spazio.

Quali sono le conseguenze della riduzione delle tracce delle navi?

La riduzione delle tracce delle navi ha portato a una riduzione delle nubi marine, consentendo un maggiore assorbimento di calore negli oceani, con conseguente squilibrio energetico e accelerazione del riscaldamento globale.

Quali sono le soluzioni proposte nello studio?

Lo studio suggerisce l’implementazione di una tassa globale sul carbonio, la promozione della collaborazione internazionale, in particolare considerando le esigenze dei paesi in via di sviluppo, e l’esplorazione di tecniche di geoingegneria per contrastare gli effetti del riscaldamento globale.

Cos’è la geoingegneria?

La geoingegneria si riferisce alla manipolazione deliberata del sistema climatico terrestre per mitigare gli impatti negativi del riscaldamento globale. Comprende tecniche come la gestione della radiazione solare, che prevede la riflessione della luce solare nello spazio.