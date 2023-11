Nuove simulazioni ampliano i confini dell'esplorazione spaziale nelle gelide atmosfere aliene

By

21 novembre 2023 – Mentre gli scienziati continuano ad ampliare i confini dell’esplorazione spaziale, una nuova ricerca dell’Agenzia spaziale europea (ESA) fa luce sulle sfide legate alla navigazione nelle atmosfere aliene di Urano e Nettuno. Conducendo simulazioni presso il tunnel ipersonico T6 Stalker Tunnel dell'Università di Oxford, l'ESA mira a sbloccare il potenziale per future missioni verso questi enigmatici giganti di ghiaccio.

Il tunnel ipersonico T6 Stalker al plasma è la galleria del vento più veloce d'Europa, vantando la capacità di generare flussi di vento superiori a 20 chilometri al secondo. Questa straordinaria velocità è necessaria per replicare le condizioni di alta velocità che un veicolo spaziale deve sopportare mentre attraversa le atmosfere ostili di questi pianeti lontani. Inoltre, il gruppo di diagnostica del flusso ad alta entalpia (HEFDiG) dell'Università di Stoccarda in Germania ha contribuito con la propria esperienza utilizzando una galleria del vento simile per i test.

Louis Walpot, ingegnere aerotermodinamico dell'ESA, sottolinea le principali sfide affrontate quando si inviano sonde nelle atmosfere di Urano e Nettuno. Queste sonde non solo devono resistere a pressioni e temperature elevate, ma devono anche sopportare un bombardamento di gas unici, tra cui idrogeno, elio e metano.

Le simulazioni condotte da HEFDiG illustrano vividamente le formidabili condizioni che una sonda sperimenterebbe entrando nell'atmosfera di un gigante di ghiaccio. La sonda simulata nel video resiste all'assalto implacabile dei gas alieni, evidenziando ulteriormente la necessità di robusti sistemi di protezione termica e di ingegneria avanzata per garantire la sopravvivenza delle apparecchiature mission-critical.

Attualmente, la velocità di ingresso prevista per una sonda che entra in Urano è di circa 25 chilometri al secondo. Tuttavia, gli scienziati sono riusciti a raggiungere solo una velocità simulata fino a 19 chilometri al secondo. Per aprire la strada alle future missioni su questi pianeti lontani, Walpot sottolinea la necessità di aggiornare le strutture di test esistenti per replicare accuratamente le composizioni atmosferiche e le velocità incontrate su Urano e Nettuno.

Questa ricerca rappresenta un passo cruciale verso la svelamento dei misteri nascosti nelle atmosfere ghiacciate di Urano e Nettuno. Mentre l'ESA continua a esplorare le possibilità, scienziati e ingegneri lavorano instancabilmente per superare i numerosi ostacoli e consentire all'umanità di comprendere questi affascinanti corpi celesti.

Domande frequenti (FAQ)

- Cos'è il tunnel Stalker T6 al plasma ipersonico?

Il tunnel Stalker T6 al plasma ipersonico è la galleria del vento più veloce d'Europa situata presso l'Università di Oxford. È in grado di generare flussi di vento superiori a 20 chilometri al secondo, essenziali per testare le elevate velocità che i veicoli spaziali devono raggiungere per navigare nelle atmosfere di Urano e Nettuno.

- Quali sono le principali sfide nell’esplorazione di Urano e Nettuno?

Le sfide principali includono la resistenza a pressioni e temperature elevate, nonché l’esposizione a gas unici come idrogeno, elio e metano. Inoltre, il veicolo spaziale deve disporre di un sistema di protezione termica ad alte prestazioni per resistere all’ingresso atmosferico per una durata significativa.

- Perché le simulazioni sono cruciali per esplorare questi pianeti?

Le simulazioni consentono agli scienziati di comprendere le condizioni estreme e le sfide che un veicolo spaziale dovrebbe affrontare entrando e navigando nelle atmosfere di Urano e Nettuno. Replicando queste condizioni in ambienti controllati, i ricercatori possono sviluppare e testare tecnologie che consentono missioni di successo verso questi giganti di ghiaccio.

- Qual è la velocità di ingresso prevista per una sonda su Urano?

Attualmente, la velocità di ingresso prevista per una sonda su Urano è di circa 25 chilometri al secondo. Tuttavia, gli scienziati hanno raggiunto solo una velocità simulata fino a 19 chilometri al secondo, evidenziando la necessità di ulteriori progressi nella tecnologia e nelle strutture di test per soddisfare i requisiti delle missioni future.