Apriamo la strada: gli scienziati sperimentano lo scioglimento della superficie lunare per creare strade lunari

La corsa verso la Luna si sta riscaldando, con diverse agenzie spaziali e compagnie private che mirano a effettuare missioni di allunaggio nel prossimo futuro. Tuttavia, con la prospettiva di decine di missioni simultanee, la necessità di gestire il traffico lunare è diventata una priorità. Per raggiungere questo obiettivo, gli scienziati hanno lavorato su una tecnica per pavimentare le strade lunari sciogliendo la superficie lunare.

Durante il programma Apollo, la NASA ha completato sei missioni di atterraggio con equipaggio, ma la distanza più lontana percorsa sulla Luna è stata quella compiuta dagli astronauti dell'Apollo 17 utilizzando il Lunar Roving Vehicle (LRV). Hanno percorso la straordinaria distanza di 7.6 chilometri dal modulo lunare, segnando il record più alto per i viaggi a lunga distanza sulla Luna. Tuttavia, questo viaggio è arrivato con le sue sfide. Il rover ha perso il paraurti posteriore, si è ricoperto di polvere lunare e si è quasi surriscaldato. Per mantenere il rover operativo, gli astronauti hanno dovuto improvvisare un parafango sostitutivo utilizzando nastro adesivo, vecchie mappe lunari e morsetti. Il terreno accidentato e imprevedibile della Luna ha reso impossibile accostare ed eseguire la manutenzione.

Una delle maggiori sfide affrontate dalle missioni di atterraggio lunare è la questione della polvere lunare. Quando i mezzi da sbarco atterrano, i loro propulsori spostano grandi quantità di materiale, creando pennacchi di polvere che si diffondono sulla superficie lunare. Per superare questo problema, gli scienziati hanno proposto l’idea di pavimentare parti della Luna per fornire percorsi fluidi e affidabili per astronauti, veicoli spaziali e rover.

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha lavorato al progetto PAVER, che prevede la fusione della regolite lunare simulata utilizzando un laser ad anidride carbonica. Sperimentando diverse dimensioni del raggio, i ricercatori hanno scoperto che un raggio di 4.5 centimetri raggiungeva l'effetto desiderato, risultando in un materiale liscio, simile al vetro. Invece di creare un grande pezzo di materiale, i ricercatori hanno fuso forme triangolari con fori in rilievo al centro, che possono fungere da singole piastrelle o mattoni, incastrandosi per creare strade o piattaforme di atterraggio.

L’implementazione di questo metodo sulla Luna comporterebbe l’uso di una grande lente di Fresnel per focalizzare la luce solare come una lente d’ingrandimento. Le stime attuali suggeriscono che una piattaforma di atterraggio di 100 metri quadrati potrebbe essere costruita sulla Luna in circa 115 giorni.

Mentre avanziamo verso le future missioni lunari, il concetto di creare strade lunari non è più solo un’idea di fantascienza. Con esperimenti e ricerche in corso, gli scienziati stanno aprendo la strada a una nuova era di esplorazione lunare.

