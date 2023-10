La polvere lunare potrebbe essere utilizzata per creare strade asfaltate e piattaforme di atterraggio sulla Luna

Gli scienziati ritengono che la polvere lunare potrebbe essere trasformata in strade asfaltate e piattaforme di atterraggio sulla Luna utilizzando la luce solare concentrata, secondo gli esperimenti condotti sulla Terra. La polvere lunare è composta principalmente da roccia vulcanica che è stata polverizzata da impatti e radiazioni cosmiche nel corso di milioni di anni. Nonostante appaia bianco a causa della luce solare riflessa, il suolo lunare è in realtà grigio scuro.

A differenza della Terra, la Luna non ha vento e acqua in grado di erodere il suo suolo, con il risultato che molte particelle hanno bordi taglienti. Ciò rende la polvere lunare un pericolo significativo per l’esplorazione spaziale. Inoltre, la polvere lunare è carica elettricamente, il che le conferisce una natura appiccicosa e abrasiva, causando danni ai lander lunari, alle tute spaziali e ai polmoni umani se inalata.

Per evitare che la polvere lunare danneggi i rover sulla superficie lunare, i ricercatori propongono la costruzione di strade asfaltate utilizzando le risorse lunari locali. In uno studio recente, gli scienziati hanno sperimentato un materiale a grana fine chiamato EAC-1A come sostituto del suolo lunare. Concentrando la luce solare, sono stati in grado di sciogliere la polvere lunare in lastre di roccia che potrebbero creare superfici solide da utilizzare nelle strade e nelle piste di atterraggio.

Gli esperimenti prevedevano l’utilizzo di raggi laser di varia intensità e dimensione per simulare la luce solare concentrata. Sono state prodotte piastrelle triangolari con centri cavi, che misurano circa 9.8 pollici di larghezza e fino a 1 pollice di spessore. I ricercatori ritengono che con attrezzature semplici, queste piastrelle potrebbero essere create sulla Luna, consentendo la costruzione di strade e piattaforme di atterraggio in un tempo relativamente breve.

Gli esperimenti futuri dovranno valutare la durabilità di queste piastrelle sotto la spinta dei razzi per determinare la loro idoneità come piattaforme di atterraggio. Inoltre, i test in condizioni lunari simulate, come gravità ridotta e ambienti privi di aria, saranno essenziali per dimostrare la fattibilità della tecnologia prima di implementarla sulla Luna.

Fonte: rapporti scientifici

Definizioni:

– Polvere lunare: particelle fini di roccia vulcanica frantumata che ricoprono la superficie della Luna.

– Luce solare concentrata: raggi di luce solare amplificati e focalizzati.

– Suolo lunare: lo strato esterno della superficie lunare, costituito da vari materiali tra cui la polvere lunare.