Gli scienziati usano i telescopi per osservare l'asteroide Psyche nell'infrarosso

Gli scienziati del Southwest Research Institute stanno utilizzando i telescopi per osservare l'asteroide Psyche nell'infrarosso, fornendo un contesto importante per l'imminente missione Psyche della NASA. L'asteroide Psiche, con un diametro di circa 140 miglia, è uno degli oggetti più grandi nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Si ritiene che sia un nucleo residuo denso e metallico proveniente da un pianeta fallito.

La dottoressa Stephanie Jarmak sta utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) per cercare tracce d'acqua sulla superficie metallica di Psiche. Ciò aiuterà a determinare se sull’asteroide esiste acqua, sotto forma di idrossile o acqua vera e propria. La dottoressa Anicia Arredondo, invece, sta studiando le differenze nella composizione di Psiche in vari punti della sua superficie utilizzando i dati raccolti dall'Osservatorio Stratosferico per l'Astronomia Infrarossa (SOFIA).

Le osservazioni a infrarossi di questi telescopi completeranno i dati che saranno ottenuti dalla navicella spaziale Psyche. Le osservazioni di JWST e SOFIA forniranno preziose informazioni sulla composizione dell'asteroide e aiuteranno gli scienziati a comprenderne le origini e la storia.

La psiche rimane enigmatica, con osservazioni precedenti contrastanti e accenni di idratazione sulla sua superficie. La prossima navicella spaziale Psyche mira a svelare i misteri di questo asteroide metallico e fornire maggiore chiarezza. Il lancio della missione è previsto per il 5 ottobre 2023 e l'arrivo sull'asteroide è previsto nell'agosto 2029.

Gli asteroidi metallici come Psiche sono rari nel sistema solare, il che lo rende un obiettivo affascinante da esplorare. Potrebbe offrire agli scienziati un’opportunità unica di dare uno sguardo all’interno di un pianeta e ottenere informazioni dettagliate sui processi di formazione planetaria. Tuttavia, le caratteristiche insolite di Psiche hanno anche il potenziale per sorprendere gli scienziati e sfidare le teorie esistenti.

Le osservazioni in corso utilizzando diverse tecniche a infrarossi continuano a produrre risultati sconcertanti che richiedono ulteriori indagini. Ciò evidenzia l’importanza della prossima missione Psyche, che fornirà una comprensione completa di questo affascinante asteroide.

Fonte: Istituto di ricerca del sud-ovest