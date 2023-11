Pinzette ottiche: rendere la manipolazione laser più sicura per le applicazioni biologiche

By

Le pinzette ottiche, la tecnologia che utilizza la luce laser per manipolare piccole particelle, hanno ottenuto riconoscimenti per il loro potenziale in vari campi, inclusa la terapia del cancro. Tuttavia, il calore generato dalle pinzette ottiche convenzionali può danneggiare i campioni biologici, limitandone l’efficacia per le applicazioni sensibili.

In un recente studio pubblicato su Nature Communications, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo utilizzando simulazioni di supercomputer per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle pinzette ottiche per scopi biologici. Guidato da Pavana Kollipara, laureata all'Università del Texas ad Austin, il team ha introdotto il concetto di pinzette opto-termoforetiche ipotermiche (HOTT).

La tecnica HOTT incorpora un dissipatore di calore e un dispositivo di raffreddamento termoelettrico per mantenere la temperatura delle particelle mirate, come cellule e colloidi, a un livello più freddo. In tal modo, i ricercatori hanno intrappolato e manipolato con successo i globuli rossi umani senza causare alcun danno alla loro struttura. Questa innovazione supera una sfida importante nelle pinzette ottiche convenzionali, dove il calore eccessivo può portare alla morte immediata delle cellule.

Le potenziali applicazioni degli HOTT vanno oltre la manipolazione cellulare. Il team ha inoltre dimostrato la sua efficacia nei sistemi di somministrazione dei farmaci. Utilizzando vescicole plasmoniche, minuscoli biocontenitori rivestiti con nanoparticelle d'oro, hanno dimostrato la capacità di intrappolare e trasportare in modo sicuro questi trasportatori di farmaci senza interruzioni. Una volta raggiunto il sito target, le vescicole caricate con il farmaco possono essere aperte utilizzando un raggio laser secondario, consentendo una somministrazione precisa del farmaco e riducendo al minimo il dosaggio complessivo richiesto.

Le simulazioni del supercomputer hanno svolto un ruolo fondamentale in questo studio. I ricercatori hanno utilizzato Stampede2 del TACC, una risorsa di calcolo ad alte prestazioni, per calcolare le complesse grandezze di forza 3D esercitate sulle particelle dai campi ottico, termoforetico e termoelettrico. Tali simulazioni hanno fornito informazioni preziose e hanno consentito l'ottimizzazione della tecnica HOTT.

Questa svolta ha aperto la strada all’industrializzazione delle pinzette ottiche in applicazioni biologiche, tra cui la chirurgia cellulare selettiva e la somministrazione mirata di farmaci. Riducendo al minimo i danni indotti dal calore, le pinzette ottiche possono essere applicate in modo più efficace nella terapia del cancro e in altri campi biomedici.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono le pinzette ottiche?

R: Le pinzette ottiche sono una tecnologia che utilizza la luce laser per manipolare piccole particelle, come cellule e nanoparticelle.

D: Come funzionano le pinzette ottiche?

R: Le pinzette ottiche funzionano utilizzando la quantità di moto della luce per intrappolare e spostare le particelle. L'intensità della luce nei laser aumenta questo effetto.

D: Qual è il nuovo progresso nelle pinzette ottiche?

R: I ricercatori hanno sviluppato un metodo chiamato pinzette optotermoforetiche ipotermiche (HOTT), che mantiene fresche le particelle mirate, rendendo le pinzette ottiche più sicure ed efficienti per le applicazioni biologiche.

D: In che modo la tecnica HOTT apporta vantaggi alle applicazioni biologiche?

R: La tecnica HOTT previene danni eccessivi da calore ai campioni biologici, consentendo l'intrappolamento e la manipolazione sicura delle cellule. Consente inoltre una somministrazione precisa del farmaco trasportando in modo sicuro le vescicole caricate con il farmaco verso luoghi mirati.

D: Come sono stati utilizzati i supercomputer nello studio?

R: I supercomputer, come Stampede2 del TACC, sono stati utilizzati per eseguire simulazioni complesse che calcolavano l'entità della forza 3D esercitata sulle particelle da diversi campi. Queste simulazioni hanno fornito informazioni preziose e hanno contribuito allo sviluppo e all'ottimizzazione della tecnica HOTT.