Un nuovo metodo per monitorare accuratamente il comportamento di diffusione di una singola molecola

Gli scienziati dell'Istituto di scienze fisiche Hefei dell'Accademia cinese delle scienze hanno sviluppato una nuova tecnica per monitorare il comportamento di diffusione di singole molecole nello spazio sub-nanometrico. Lo studio, pubblicato su The Journal of Physical Chemistry Letters, ha utilizzato la spettroscopia Raman potenziata dalla superficie (SERS) per raggiungere questo livello di precisione.

La SERS è una tecnica analitica che potenzia il segnale Raman delle molecole inducendo un fenomeno di risonanza su una superficie metallica. Consente analisi altamente sensibili e selettive a livello di singola molecola. Tuttavia, il monitoraggio del comportamento a lungo termine delle singole molecole non etichettate si è rivelato impegnativo.

Per superare questo ostacolo, il gruppo di ricerca ha utilizzato l’effetto fototermico dei nanotubi d’oro per costruire strutture hotspot con una dimensione del gap di circa 1.0 nm utilizzando la ricostruzione laser. Questi punti caldi non solo hanno fornito un eccellente miglioramento del SERS, ma hanno anche intrappolato attivamente le molecole bersaglio. Ciò ha consentito il monitoraggio e l'analisi in tempo reale del comportamento di diffusione di singole molecole, in particolare per le molecole viola cristalline.

Utilizzando la spettroscopia Raman dinamica potenziata dalla superficie, i ricercatori sono stati in grado di osservare il comportamento di lampeggiamento di singole molecole viola cristalline per durate fino a quattro minuti. La combinazione dei calcoli della teoria del funzionale della densità e dei risultati della mappatura SERS li ha portati a concludere che queste molecole possono essere confinate nello spazio sub-nanometrico.

Questo studio innovativo fornisce preziose informazioni sulle interazioni molecolari, sulle reazioni chimiche e sul comportamento delle biomolecole. La capacità di monitorare accuratamente la diffusione di singole molecole apre nuove strade per una comprensione più profonda di vari fenomeni scientifici.

Fonte: The Journal of Physical Chemistry Letters (DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c02276) – Accademia cinese delle scienze