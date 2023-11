L'uso ingegnoso dei computer Raspberry Pi nella protezione dei dati del telescopio della NASA

Gli scienziati sono riusciti a salvaguardare con successo i preziosi dati raccolti da un telescopio della NASA utilizzando un pensiero innovativo e una flotta di computer Raspberry Pi. Il telescopio in questione era il Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT), lanciato il 16 aprile 2023 dall'aeroporto di Wānaka in Nuova Zelanda. Portato ad un'altitudine di circa 33 km da un pallone della NASA, il telescopio ha trascorso più di un mese a circumnavigare il globo, catturando osservazioni di oggetti celesti.

Originariamente, il piano prevedeva che i dati del telescopio venissero trasmessi a terra utilizzando la costellazione Starlink di SpaceX e il sistema statunitense Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS). Sfortunatamente, la connessione Starlink si è interrotta subito dopo il lancio, seguita da instabilità nella connessione TDRSS. Le preoccupazioni riguardanti problemi di comunicazione e potenziali interruzioni causate da condizioni meteorologiche avverse hanno portato la squadra a decidere di effettuare un atterraggio anticipato il 25 maggio.

Durante l'atterraggio, il telescopio ha subito danni irreparabili, con detriti sparsi su un percorso di 3 km. Tuttavia, cosa sorprendente, il disco a stato solido del SuperBIT è stato recuperato in perfette condizioni. Questo hardware, combinato con l'inclusione delle capsule DRS (Data Recovery System) basate su Raspberry Pi, ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la conservazione dei dati del telescopio.

Ciascuna capsula DRS conteneva un Raspberry Pi 3B, dotato di 5TB di memoria a stato solido. Inoltre, in ciascuna capsula erano inclusi un paracadute, un ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite System) e un ricetrasmettitore dati Iridium a raffica breve. Questi componenti hanno consentito all'hardware di segnalare la sua posizione alla squadra di recupero. Le capsule erano collegate al carico utile principale tramite Ethernet e avevano accesso all'alimentazione a 24 V CC.

Originariamente previsto per essere rilasciato a intervalli diversi quando SuperBIT passava sulla terra, il team ha adattato il proprio piano a causa delle circostanze. Due capsule DRS sono state lanciate sulla provincia argentina di Santa Cruz il 25 maggio, con il risultato che entrambe le capsule sono state recuperate con successo senza alcun danno. I dati all’interno delle capsule si sono rivelati completamente intatti, fornendo preziosi spunti per l’analisi scientifica.

L'utilizzo dei computer Raspberry Pi in questo contesto rappresenta una soluzione economica per garantire la sicurezza dei dati scientifici. Il successo di questo approccio evidenzia la necessità di ulteriore sviluppo e miglioramento dell'affidabilità dell'hardware. Il design e il software open source utilizzati in questo progetto offrono opportunità di collaborazione e avanzamento nelle future missioni in mongolfiera.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cos'è un computer Raspberry Pi?

R: Un Raspberry Pi è un piccolo computer a scheda singola famoso per il suo basso costo e la sua versatilità. Può essere utilizzato per vari scopi, inclusi progetti educativi, prototipazione elettronica e come componente di un sistema embedded.

D: In che modo i computer Raspberry Pi hanno contribuito a proteggere i dati del telescopio?

R: I computer Raspberry Pi erano inclusi nelle capsule Data Recovery System (DRS), che facevano parte del carico utile del telescopio. Queste capsule fungevano da dispositivi di archiviazione dati, consentendo di salvare e recuperare i dati del telescopio anche in caso di guasto dei sistemi di comunicazione primari.

D: Perché l'inclusione dei computer Raspberry Pi è stata considerata innovativa?

R: L'utilizzo dei computer Raspberry Pi in questo contesto ha fornito una soluzione economicamente vantaggiosa per la sicurezza dei dati, poiché sono convenienti e offrono prestazioni affidabili. La natura open source della tecnologia Raspberry Pi promuove anche la collaborazione e l’ulteriore sviluppo.

D: In che modo i computer Raspberry Pi comunicavano con il team di ripristino?

R: I computer Raspberry Pi nelle capsule DRS erano dotati di un ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite System) e di un ricetrasmettitore dati Iridium a raffica breve. Questi componenti hanno consentito all'hardware di segnalare la propria posizione e trasmettere i dati alla squadra di recupero.

D: Quali lezioni sono state apprese da questo progetto?

R: Il successo della protezione dei dati di SuperBIT utilizzando i computer Raspberry Pi ha dimostrato l'importanza delle soluzioni di backup e la necessità di uno sviluppo hardware continuo. Il progetto ha raccomandato alle missioni future di prendere in considerazione questa tecnologia per garantire la conservazione dei dati scientifici.