I ricercatori utilizzano il radiotelescopio Giant Meterwave per studiare la ionosfera terrestre

By

I ricercatori hanno fatto un passo avanti significativo nello studio della ionosfera terrestre utilizzando il Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) invece delle tradizionali osservazioni satellitari. Il GMRT, situato nella regione a bassa latitudine, si è dimostrato efficace nel rilevare e caratterizzare i disturbi nella ionosfera. Questa ricerca fornisce una migliore comprensione della ionosfera, che può avere implicazioni per migliorare la precisione dei servizi GPS, nonché per lo studio delle radiogalassie.

L'autore principale dello studio, Sarvesh Mangala del Centro nazionale per la radioastrofisica, insieme al suo mentore Prof Abhirup Datta dell'IIT-Indore, ha rilevato con successo molteplici disturbi ionosferici viaggianti (TID) su media scala e TID su piccola scala utilizzando il GMRT. Questi disturbi sono stati osservati alle frequenze di 235 MHz e 610 MHz.

Lo studio ha rivelato cambiamenti inaspettati nella ionosfera durante le ore dell’alba, significativi disturbi ionosferici e strutture su scala più piccola che si muovono nella stessa direzione. Questa osservazione mette in discussione gli studi precedenti ed evidenzia l’importanza dell’utilizzo di strumenti a bassa latitudine, come il GMRT, per rilevare efficacemente i cambiamenti nella densità elettronica della ionosfera.

Migliorando la conoscenza e i modelli della ionosfera, questa ricerca può portare a tecnologie migliori e misurazioni più accurate per la navigazione e la comunicazione. L'eccezionale sensibilità del GMRT consente misurazioni precise delle variazioni ionosferiche, superando le capacità degli strumenti GPS e radar.

Questo risultato innovativo apre nuove strade per la ricerca utilizzando il GMRT. Yashwant Gupta, direttore del Centro nazionale per la radioastrofisica, ha affermato che questo risultato conferma la loro convinzione nel potenziale del GMRT e sottolinea l'importanza di questa ricerca nel far progredire la nostra comprensione della ionosfera.

Fonte:

– Agenzia di stampa PTI

– Lettere di ricerca geofisica

– Centro Nazionale di Radioastrofisica