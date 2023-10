Nuove intuizioni sulla ionosfera terrestre rivelate dal radiotelescopio

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sui disturbi nella ionosfera terrestre utilizzando per la prima volta il Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT). La ionosfera è uno strato importante dell'atmosfera terrestre che svolge un ruolo cruciale in varie tecnologie come i servizi GPS e gli studi sulle radiogalassie. Studiando la ionosfera, gli scienziati possono migliorare la precisione dei servizi di posizionamento, navigazione e cronometraggio.

Lo studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Geophysical Research Letters, è stato condotto da Sarvesh Mangala del National Center for Radio Astrophysicals. Mangala, insieme al suo mentore Prof Abhirup Datta dell'IIT-Indore, ha rilevato e caratterizzato con successo vari tipi di disturbi ionosferici utilizzando il GMRT.

I ricercatori hanno osservato disturbi ionosferici viaggianti su media scala (TID) con una portata compresa tra 100 e 300 km, nonché TID su piccola scala di circa 10 km. Questi disturbi sono stati rilevati alle frequenze di 235 MHz e 610 MHz durante un'osservazione di quasi nove ore.

Uno dei risultati chiave dello studio sono stati i cambiamenti inaspettati nella ionosfera durante le ore dell’alba. I ricercatori hanno anche osservato significativi disturbi ionosferici e strutture su scala più piccola che si muovevano nella stessa direzione.

Ciò che rende unico questo studio è l’uso di uno strumento a bassa latitudine come il GMRT, posizionato più vicino all’equatore magnetico terrestre. Gli studi precedenti si erano concentrati principalmente sui disturbi ionosferici nelle regioni a media e alta latitudine. L'eccezionale sensibilità del GMRT ha consentito misurazioni precise delle variazioni ionosferiche, superando le capacità degli strumenti GPS e radar.

I risultati di questa ricerca miglioreranno la nostra comprensione della ionosfera e contribuiranno allo sviluppo di tecnologie più accurate per la navigazione e la comunicazione. Il GMRT si è rivelato uno strumento efficace per studiare i fenomeni ionosferici, dimostrando il suo potenziale per ulteriori progressi in questo campo di ricerca.

