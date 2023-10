Il radiotelescopio gigante Meterwave utilizzato per studiare i disturbi nella ionosfera terrestre

I ricercatori hanno utilizzato il Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) per studiare per la prima volta i disturbi nella ionosfera terrestre. In precedenza, le osservazioni della ionosfera venivano effettuate utilizzando i satelliti. Migliorando la nostra comprensione della ionosfera, questa ricerca può migliorare la precisione dei servizi di posizionamento, navigazione e temporizzazione, oltre a facilitare lo studio delle radiogalassie. Lo studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Geophysical Research Letters, è stato condotto da Sarvesh Mangala del Centro nazionale per la radioastrofisica.

Utilizzando il GMRT, il team è riuscito a rilevare disturbi ionosferici viaggianti su media scala (TID) con una portata compresa tra 100 e 300 km e TID su piccola scala di circa 10 km. Queste osservazioni sono state effettuate alle frequenze di 235 MHz e 610 MHz. Lo studio ha rivelato cambiamenti inaspettati nella ionosfera durante le ore dell’alba, significativi disturbi ionosferici e strutture su scala più piccola che si muovono nella stessa direzione.

La sensibilità "eccezionale" del GMRT ha permesso ai ricercatori di rilevare e caratterizzare i TID durante un'osservazione di nove ore condotta il 5-6 agosto 2012. Questo studio è uno dei primi a impiegare efficacemente uno strumento a bassa latitudine (situato più vicino al centro magnetico terrestre). equatore) per rilevare cambiamenti nella densità elettronica nella ionosfera.

I risultati di questa ricerca potrebbero migliorare la conoscenza e i modelli della ionosfera, portando a progressi nelle tecnologie e misurazioni più accurate per scopi di navigazione e comunicazione. La GMRT, pur non essendo una sonda tradizionale per lo studio della ionosfera, si è rivelata molto efficace nel rilevare diversi fenomeni ionosferici.

Il GMRT offre una sensibilità più elevata rispetto agli strumenti GPS e radar, consentendo misurazioni precise delle variazioni ionosferiche. Questo studio ha dimostrato il potenziale del GMRT di aprire nuove strade di ricerca in questo campo.

Fonte: Il nuovo indiano espresso