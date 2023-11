Svelare l'attrazione unica: cosa rende diversa la Drosophila Sechellia?

By

I ricercatori dell'Università della California, Riverside, hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che spiega l'intrigante attrazione tra una specifica specie di mosca, la Drosophila sechellia, e un frutto raro che si trova esclusivamente alle Seychelles. Questo nuovo studio, pubblicato su Cell Reports, fornisce una nuova prospettiva sui cambiamenti evolutivi che hanno consentito alla D. sechellia di prosperare sul frutto tossico del noni (Morinda citrifolia) mentre altre specie di Drosophila ne vengono respinte.

Per comprendere la preferenza unica della D. sechellia per il frutto del noni, i ricercatori si sono concentrati sul suo comportamento e sulla sua fisiologia. A differenza di altre specie di Drosophila, D. sechellia ha sviluppato una sorprendente capacità di tollerare le tossine presenti negli acidi grassi del frutto del noni. Attraverso la loro indagine, i ricercatori hanno scoperto che questi acidi grassi attivano i neuroni del gusto amaro nelle mosche e contemporaneamente inibiscono i neuroni del gusto dolce. Questa attivazione dell'amarezza e la soppressione della dolcezza è ciò che alla fine attrae D. sechellia verso il frutto.

Ciò che distingue D. sechellia dalle altre specie è la sua minore sensibilità a determinati acidi grassi, che indebolisce il segnale negativo generato dai neuroni del gusto amaro. Inoltre, questi acidi grassi inibiscono anche la risposta allo zucchero, sebbene in misura minore in D. sechellia. Di conseguenza, D. sechellia non solo consuma il frutto del noni ma vi depone anche le uova, ottenendo un significativo vantaggio evolutivo rispetto alle sue controparti.

Un aspetto affascinante di questo studio è il confronto delle risposte gustative al frutto del Noni tra tre specie di mosche strettamente imparentate. Le differenze nella sensibilità al gusto osservate tra queste specie corrispondono strettamente alle loro preferenze dietetiche. Ciò fa luce sull’intricata relazione tra variazione del gusto e scelte dietetiche negli organismi.

Inoltre, questa ricerca è promettente per il controllo futuro dei parassiti agricoli. Studiando i cambiamenti genetici che consentono agli insetti di adattarsi alle piante ospiti e di sviluppare tolleranza alle tossine vegetali, gli scienziati possono potenzialmente trovare metodi efficaci per la gestione dei parassiti dannosi che minacciano la produttività e la sostenibilità agricola. Il modello D. sechellia/noni, con la sua abbondanza di strumenti genetici, si sta rivelando una risorsa preziosa per comprendere queste complesse relazioni.

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché la Drosophila sechellia è l'unica mosca attratta dal frutto del noni alle Seychelles?

La Drosophila sechellia è unica tra le specie di mosche per la sua capacità di tollerare il frutto tossico del noni, a differenza di altre specie di Drosophila che vengono respinte. La mosca ha sviluppato cambiamenti nel suo sistema sensoriale del gusto che le consentono di preferire e consumare il frutto del noni.

2. In che modo le preferenze di gusto della Drosophila sechellia differiscono da quelle delle altre specie di mosche?

La Drosophila sechellia mostra una sensibilità inferiore ad alcuni acidi grassi presenti nel frutto del noni, indebolendo il segnale negativo inviato dai neuroni del gusto amaro. Inoltre, questi acidi grassi sopprimono la risposta allo zucchero nelle mosche, anche se in misura minore rispetto ad altre specie. Queste differenze nella sensibilità al gusto contribuiscono alla preferenza di D. sechellia per il frutto del noni.

3. Perché è importante studiare il sistema gustativo di D. sechellia?

Sebbene il sistema olfattivo delle mosche sia stato ampiamente studiato, comprendere la loro funzione sensoriale gustativa è altrettanto cruciale, poiché il comportamento alimentare è strettamente legato al gusto. Lo studio del modo in cui il sistema nervoso si evolve negli insetti per adattarsi alle diverse piante ospiti fornisce preziose informazioni sulle preferenze e sugli adattamenti dietetici.

4. In che modo i risultati di questa ricerca potrebbero essere utili nel controllo dei parassiti agricoli?

Studiando i cambiamenti genetici che consentono agli insetti di adattarsi alle piante ospiti e di sviluppare tolleranza alle tossine vegetali, gli scienziati potrebbero acquisire preziose conoscenze per il controllo dei parassiti agricoli. Il modello D. sechellia/noni, che offre una gamma di strumenti genetici, potrebbe aiutare a comprendere e potenzialmente a gestire i comportamenti dei parassiti dannosi.