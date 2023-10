Gli astronomi risolvono il mistero delle galassie massicce nell'universo primordiale

Gli scienziati sono da tempo affascinati dalla storia primordiale del nostro universo e il telescopio spaziale James Webb ha recentemente fornito uno sguardo sorprendente su questa epoca enigmatica conosciuta come alba cosmica. Con una scoperta sorprendente, il telescopio ha catturato immagini di quelle che sembrano essere galassie massicce e mature, sfidando le teorie esistenti sull’universo primordiale.

Queste scoperte inaspettate hanno portato i ricercatori a mettere in discussione i principi fondamentali della cosmologia, la scienza che studia l’origine e lo sviluppo dell’universo. Tuttavia, un nuovo studio potrebbe offrire una soluzione a questo mistero senza la necessità di scartare le attuali conoscenze scientifiche.

Utilizzando simulazioni computerizzate avanzate, gli scienziati hanno sviluppato modelli per simulare l'evoluzione delle prime galassie. Le loro simulazioni hanno rivelato che la formazione stellare in queste galassie si è svolta in modo diverso nelle prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang rispetto alle grandi galassie come la nostra Via Lattea oggi.

Secondo lo studio, queste galassie primordiali potrebbero essere state di dimensioni relativamente piccole, come previsto. Tuttavia, emettevano una luminosità paragonabile a quella delle galassie massicce a causa delle intense esplosioni di formazione stellare. Questa luminosità ingannevole dava l'impressione di una massa notevole.

“Gli astronomi possono misurare con sicurezza la luminosità di queste galassie primordiali poiché i fotoni, particelle di luce, sono direttamente rilevabili e numerabili. Determinare la loro dimensione o massa effettiva, d’altra parte, è un compito molto più impegnativo”, ha spiegato Guochao Sun, ricercatore post-dottorato in astronomia presso la Northwestern University e autore principale dello studio.

La ricerca, pubblicata su Astrophysical Journal Letters, fornisce preziosi spunti sull’evoluzione delle galassie durante l’alba cosmica. Queste scoperte aiutano gli scienziati a perfezionare la loro comprensione dell’universo primordiale, facendo luce sulla formazione delle galassie e sui processi che ne hanno governato lo sviluppo.

Fonte:

– Dawn Magazine (7 ottobre 2023)