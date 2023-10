Un nuovo studio fa luce sulle prime galassie nell'infanzia dell'Universo

Utilizzando simulazioni al computer, i ricercatori hanno fatto luce sull’esistenza di galassie massicce e mature nella storia primordiale dell’universo. Questa scoperta ha portato gli scienziati a mettere in discussione i principi di base della cosmologia. Il telescopio spaziale James Webb, che ha iniziato le operazioni lo scorso anno, ha catturato immagini di galassie risalenti all'epoca conosciuta come alba cosmica, un periodo avvolto nel mistero.

Le simulazioni hanno rivelato che la formazione stellare si svolgeva in modo diverso nelle prime galassie rispetto alle grandi galassie viste oggi, come la nostra Via Lattea. Invece di una formazione stellare costante, le galassie primordiali sperimentarono esplosioni sporadiche di intensa formazione stellare. Queste esplosioni hanno fatto sì che queste galassie apparissero più luminose e potenzialmente più grandi di quanto non fossero in realtà, portando all’idea sbagliata che fossero mature e massicce.

La capacità di misurare la luminosità di queste galassie primordiali è fondamentale, poiché fornisce informazioni sulla loro dimensione e massa. I fotoni, particelle di luce, possono essere rilevati e contati direttamente, consentendo agli astronomi di determinare la luminosità di queste galassie. Tuttavia, discernere le loro dimensioni e massa effettive è più impegnativo.

I risultati dello studio, pubblicati sull’Astrophysical Journal Letters, suggeriscono che le esplosioni di formazione stellare hanno prodotto lampi di luce, che spiegano la luminosità osservata di queste galassie primordiali. Questa scoperta è significativa perché non richiede la modifica del modello cosmologico standard.

Le simulazioni sono state condotte come parte del progetto di ricerca Feedback of Relativistic Environments (FIRE) e si sono concentrate su un fenomeno chiamato “bursty star training”. A differenza della formazione stellare a ritmo costante, la formazione stellare nelle galassie primordiali avveniva in modo irregolare, portando a significative fluttuazioni della luminosità.

I ricercatori hanno proposto una spiegazione per questo fenomeno nelle galassie più piccole. Queste galassie potrebbero sperimentare un’esplosione di formazione stellare in cui si formano stelle di grandi dimensioni e successivamente esplodono come supernove. Il gas espulso da queste esplosioni fornisce quindi gli ingredienti per un’altra esplosione di formazione stellare. Tuttavia, gli effetti gravitazionali più forti nelle galassie più grandi prevengono queste esplosioni e favoriscono la formazione stellare costante.

Nonostante le osservazioni inaspettate fatte dal telescopio spaziale James Webb, i ricercatori si aspettano che il telescopio continui a mettere alla prova la nostra attuale comprensione dell’universo e a fornire nuove informazioni.

Fonte:

– Will Dunham, “Un nuovo studio risolve il mistero delle prime galassie nell’infanzia dell’universo” (Reuters)