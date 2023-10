Gli astronomi risolvono il mistero delle galassie massicce nell'universo primordiale

I ricercatori che utilizzano il telescopio spaziale James Webb hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sulla storia primordiale del nostro universo. Dall'inizio delle sue operazioni lo scorso anno, il telescopio ha permesso di intravedere l'enigmatica epoca conosciuta come alba cosmica, dove è stata avvistata una raccolta di galassie risalenti all'universo primordiale. Tuttavia, queste galassie, che sembrano massicce e mature, hanno sfidato le aspettative, portando gli scienziati a mettere in discussione i principi fondamentali della cosmologia.

In un nuovo studio pubblicato sull’Astrophysical Journal Letters, i ricercatori hanno utilizzato sofisticate simulazioni al computer per modellare l’evoluzione delle prime galassie. Hanno scoperto che la formazione stellare si è svolta in modo diverso in queste galassie durante le prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Invece di una formazione stellare costante, queste galassie hanno sperimentato occasionali esplosioni di formazione stellare, con conseguenti grandi variazioni nella loro luminosità.

Questo fenomeno, noto come “formazione stellare esplosiva”, spiega perché queste galassie primordiali potrebbero sembrare massicce nonostante le loro dimensioni relativamente piccole. Le esplosioni di formazione stellare hanno prodotto lampi di luce che hanno fatto apparire queste galassie molto più luminose di quanto non fossero in realtà. Questa nuova comprensione si allinea con il modello cosmologico standard, risolvendo il mistero senza richiedere una revisione completa delle teorie esistenti.

I ricercatori ritengono che la natura intermittente della formazione stellare nelle galassie più piccole sia dovuta alla formazione di stelle molto grandi in periodi improvvisi, seguiti da esplosioni di supernova dopo appena pochi milioni di anni. Queste esplosioni rilasciano gas nello spazio, che poi diventa la materia prima per un’altra esplosione di formazione stellare. Nelle galassie più grandi, gli effetti gravitazionali prevengono tali esplosioni, portando a una formazione stellare più stabile.

Il telescopio spaziale James Webb, diventato operativo nel 2022, ha osservato dall’alba cosmica circa 10 volte più galassie molto luminose del previsto. Questa inaspettata abbondanza di galassie luminose mette in discussione i modelli teorici precedenti, ma fornisce preziose informazioni sulle prime fasi dell’universo.

I ricercatori coinvolti in questo studio fanno parte del progetto di ricerca Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Anticipano che il telescopio spaziale James Webb continuerà ad ampliare i confini della nostra comprensione, indipendentemente dal fatto che confermi o metta in discussione le aspettative scientifiche esistenti.

