Un nuovo studio risolve il mistero della luminosità delle prime galassie

Un nuovo studio ha fatto luce sul mistero del perché le galassie primordiali sembrano essere massicce e mature, anche se esistevano nell’infanzia dell’universo. Lo studio, condotto dai ricercatori della Northwestern University, ha utilizzato sofisticate simulazioni al computer per modellare l’evoluzione delle prime galassie.

Le simulazioni hanno rivelato che la formazione stellare in queste galassie primordiali avveniva a raffiche occasionali, piuttosto che a un ritmo costante. Questa formazione stellare esplosiva ha portato a grandi fluttuazioni nella luminosità delle galassie. Di conseguenza, queste galassie relativamente piccole potrebbero apparire luminose quanto galassie realmente massicce, dando l’impressione di una grande massa.

Secondo l’autore principale Guochao Sun, “Gli astronomi possono misurare con sicurezza la luminosità di quelle galassie primordiali perché i fotoni (particelle di luce) sono direttamente rilevabili e numerabili, mentre è molto più difficile dire se quelle galassie siano davvero grandi o massicce. Sembrano grandi perché si osserva che sono luminosi”.

I risultati dello studio forniscono una spiegazione per l’inaspettata luminosità delle prime galassie senza mettere in discussione il modello cosmologico standard. I ricercatori ritengono che le esplosioni di formazione stellare nelle galassie più piccole, seguite dall’esplosione di grandi stelle come supernove, creino le condizioni per un’altra esplosione di formazione stellare. Nelle galassie più grandi, gli effetti gravitazionali più forti impediscono queste esplosioni, con conseguente formazione stellare costante.

Il telescopio spaziale James Webb, diventato operativo nel 2022, ha rilevato circa 10 volte più galassie molto luminose dell’alba cosmica del previsto. Nonostante abbia sfidato le aspettative iniziali, il fenomeno della formazione stellare bursty offre una spiegazione per queste osservazioni.

I ricercatori dello studio sono ottimisti sul fatto che Webb continuerà a mettere alla prova la nostra comprensione dell’universo e a fornire ulteriori approfondimenti. Come afferma Guochao Sun, “Questo è esattamente il modo in cui la scienza viene fatta e progredita”.

Fonte:

- Northwestern University

– Lettere del diario astrofisico