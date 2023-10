Un nuovo studio fa luce sulle prime galassie nell’Universo

By

Uno studio recente ha offerto una possibile spiegazione per l’esistenza di galassie massicce e mature durante le prime fasi dell’universo. Gli scienziati sono rimasti per lungo tempo sconcertati dalla scoperta di galassie risalenti all’enigmatica epoca conosciuta come alba cosmica, poiché erano molto più grandi e più sviluppate del previsto.

Utilizzando sofisticate simulazioni al computer, i ricercatori hanno modellato l'evoluzione di queste prime galassie. Hanno scoperto che la formazione stellare in queste galassie avveniva a raffiche intermittenti piuttosto che a un ritmo costante. Questa scoperta suggerisce che queste galassie potrebbero essere state relativamente piccole ma sembravano più grandi a causa dei periodi di intensa formazione stellare.

I ricercatori hanno spiegato che misurare la luminosità di queste galassie primordiali è più semplice che determinarne le dimensioni e la massa effettive. I fotoni, o particelle di luce, possono essere rilevati e contati direttamente, consentendo agli astronomi di misurarne con precisione la luminosità. Questa luminosità ingannevole dà l'impressione di una massa significativa, anche se le galassie sono relativamente piccole.

Il telescopio spaziale James Webb, entrato in funzione lo scorso anno, ha svolto un ruolo cruciale in questa ricerca. Ha rilevato circa 10 volte più galassie molto luminose dell’alba cosmica del previsto, sfidando il modello standard della cosmologia. Secondo il modello standard, durante l’alba cosmica non dovrebbero esserci molte galassie massicce.

Le simulazioni del nuovo studio, parte del progetto di ricerca Feedback of Relativistic Environments (FIRE), si sono concentrate su un fenomeno chiamato “bursty star training”. Invece di formare stelle a un ritmo costante, le prime galassie sperimentarono periodi fluttuanti di attività di formazione stellare. Questa variabilità nella formazione stellare determina grandi variazioni nella loro luminosità.

I ricercatori propongono che queste esplosioni di formazione stellare avvengano nelle galassie più piccole a causa della formazione di un gruppo di grandi stelle, che esplodono come supernove dopo pochi milioni di anni. Queste esplosioni espellono gas nello spazio, fornendo gli ingredienti per un’altra esplosione di formazione stellare. Tuttavia, gli effetti gravitazionali più forti nelle galassie più grandi impediscono tali esplosioni, portando a una formazione stellare più costante.

I risultati dello studio non richiedono una revisione del modello cosmologico standard, fornendo una soluzione al mistero delle prime galassie massicce senza mettere in discussione le teorie esistenti. I ricercatori sperano che il telescopio spaziale James Webb continui a fornire ulteriori informazioni sull’universo e ad ampliare la nostra comprensione della sua storia primordiale.

Fonte:

– Studio: Lettere del diario astrofisico

– Immagine: NASA