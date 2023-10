Formazione stellare nelle prime galassie: un ciclo di attività intermittente

By

In uno studio recente, i ricercatori hanno identificato un modello affascinante nell’attività di formazione stellare delle galassie primordiali. Invece di un tasso di formazione stellare continuo e costante, queste galassie mostrano uno schema ciclico di esplosioni intermittenti. Questo modello provoca fluttuazioni significative nella luminosità di queste galassie.

Il ricercatore capo Dr. Sun spiega che la luce osservata da telescopi come il James Webb Space Telescope (JWST) proviene dalle giovani stelle formate in queste galassie. Poiché l’attività di formazione stellare varia, varia anche la quantità di luce emessa.

Questa scoperta rivoluzionaria mette in discussione la tradizionale comprensione della formazione stellare, che si concentrava principalmente su processi stabili e continui. Invece, introduce una nuova prospettiva, evidenziando la natura dinamica della nascita delle stelle nell’universo primordiale.

La natura ciclica della formazione stellare in queste galassie suggerisce l'esistenza di fattori esterni che ne influenzano l'attività. I ricercatori ipotizzano che le interazioni tra le galassie, così come la presenza di buchi neri supermassicci al loro centro, possano svolgere un ruolo cruciale nell’innescare queste esplosioni di formazione stellare.

Comprendere i meccanismi dietro le fluttuazioni nell’attività di formazione stellare nelle galassie primordiali è la chiave per svelare i misteri dell’evoluzione delle galassie. Ulteriori ricerche e osservazioni con telescopi avanzati come il JWST faranno più luce su questo intrigante fenomeno.

In conclusione, lo studio rivela che la formazione stellare nelle galassie primordiali segue uno schema di attività intermittente, che porta a fluttuazioni significative nella luminosità. Questa scoperta sfida le nozioni tradizionali sulla formazione stellare e sottolinea l’importanza di indagare i fattori esterni che guidano questi cicli. Un’ulteriore esplorazione di questo fenomeno fornirà preziose informazioni sull’evoluzione delle galassie.

