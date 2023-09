Gli scienziati scoprono il meccanismo chimico dei nanodiamanti rivestiti di silice per l'informatica quantistica e la bioetichettatura

I ricercatori della San Jose State University (SJSU) hanno scoperto il meccanismo di legame responsabile della formazione di gusci di silice uniformi sui nanodiamanti. Il team ha utilizzato potenti raggi X generati dalla sorgente luminosa di radiazione di sincrotrone di Stanford (SSRL) presso lo SLAC National Accelerator Laboratory per studiare i nanomateriali. I risultati, pubblicati sulla rivista ACS Nanoscience Au, forniscono informazioni cruciali sulla chimica coinvolta nella creazione di nanodiamanti rivestiti di silice.

I nanodiamanti sono diamanti sintetici ultra-piccoli con proprietà notevoli. Nonostante le loro piccole dimensioni, i nanodiamanti hanno reticoli di carbonio perfetti e possono mostrare risposte ai campi magnetici, ai campi elettrici e alla luce a temperatura ambiente. Queste caratteristiche uniche rendono i nanodiamanti adatti a varie applicazioni, tra cui l’informatica quantistica e la bioetichettatura delle cellule.

Per migliorare la funzionalità dei nanodiamanti, i ricercatori hanno deciso di rivestire le particelle di diamante con silice. La silice non solo fornisce un guscio liscio e protettivo per i nanodiamanti, ma consente anche la modifica della superficie. Aggiungendo tag specifici al rivestimento di silice, gli scienziati possono indirizzare i nanodiamanti verso cellule o posizioni specifiche. Questo controllo sul movimento dei nanodiamanti ha implicazioni significative per le applicazioni in biomedicina e biotecnologia.

Per oltre un decennio, gli scienziati sono rimasti perplessi sul meccanismo alla base della formazione del rivestimento di silice sui nanodiamanti. I ricercatori della SJSU hanno scoperto che i gruppi chimici dell'alcol sulla superficie dei nanodiamanti svolgono un ruolo cruciale nel facilitare la crescita dei gusci di silice. Hanno scoperto che l'introduzione di idrossido di ammonio con etanolo durante il processo di rivestimento porta alla produzione di questi gruppi alcolici.

Per esaminare le superfici nascoste sotto il rivestimento di silice, i ricercatori della SJSU hanno utilizzato le strutture a raggi X della SSRL. Hanno utilizzato un sensore del bordo di transizione, un termometro super sensibile, per rilevare i cambiamenti di temperatura e convertirli in energie a raggi X. Attraverso la spettroscopia di assorbimento dei raggi X (XAS), il team ha studiato le superfici dei nanodiamanti e ha misurato lo spessore del rivestimento di silice su scala nanometrica. I risultati hanno dimostrato l'efficacia di XAS per lo studio dei materiali sommersi come i nanodiamanti.

Le conoscenze acquisite dalla comprensione del meccanismo di legame dei nanodiamanti rivestiti di silice aprono nuove strade ai ricercatori. Abraham Wolcott, il ricercatore principale dello studio, prevede di esplorare l'uso di altri materiali, come gli ossidi di titanio e zinco, per rivestire i nanodiamanti. Questi rivestimenti alternativi potrebbero espandere ulteriormente le applicazioni dei nanodiamanti nel rilevamento quantistico e nell’etichettatura biologica.

I risultati di questa ricerca forniscono preziose informazioni sulla chimica dei rivestimenti di nanodiamanti e offrono opportunità per ottimizzare il guscio di silice ed esplorare altri materiali di rivestimento. Con una migliore comprensione del meccanismo chimico alla base dei nanodiamanti rivestiti di silice, i ricercatori possono continuare a sbloccare il potenziale di questi minuscoli diamanti per applicazioni di calcolo quantistico e bioetichettatura.

Fonte:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033