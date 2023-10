Gli scienziati scoprono una nuova classe di proteine ​​che stabilizzano i depositi di metano

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria in un recente studio, scoprendo una classe di proteine ​​precedentemente sconosciuta che svolge un ruolo vitale nella stabilizzazione dei depositi di metano presenti nelle strutture chimiche simili a gabbie sulla Terra. Queste strutture, note come clatrati di metano, non sono esclusive del nostro pianeta e sono state osservate sui corpi celesti all’interno del nostro sistema solare.

Guidata da Jennifer Glass, professoressa presso il Georgia Institute of Technology, la ricerca si è concentrata sulla stabilità dei clatrati di metano in condizioni oceaniche di alta pressione. Il team ha analizzato un campione ottenuto dal fondale marino al largo della costa dell’Oregon, fornendo informazioni senza precedenti su questo misterioso fenomeno.

I clatrati di metano, che assomigliano a formazioni solide simili al ghiaccio, si formano quando i microrganismi nelle acque oceaniche convertono i materiali organici in metano, che rimane intrappolato all’interno di gabbie. Alla fine, questi depositi si trasformano in gas e salgono in superficie. Tuttavia, in regioni come l’Artico in rapido riscaldamento, grandi quantità di metano fuoriescono prima che le comunità biologiche possano consumarle.

Lo studio ha identificato una classe di proteine ​​chiamate proteine ​​leganti il ​​clatrato batterico (CbpA) che interagiscono direttamente con la struttura del clatrato, influenzandone la crescita. Queste proteine ​​presentano caratteristiche antigelo, simili a quelle che aiutano i pesci a sopravvivere a temperature gelide. Questa scoperta non solo fa luce sulla stabilità dei clatrati di metano, ma suggerisce anche potenziali implicazioni per gli ambienti extraterrestri.

I ricercatori propongono che proteine ​​simili possano svolgere un ruolo nella stabilizzazione dei clatrati di metano su corpi celesti come Marte, Titano, luna di Saturno, e potenzialmente anche negli ambienti potenzialmente vitali di Encelado di Saturno e Europa di Giove.

Questi risultati presentano una prospettiva entusiasmante per la ricerca della vita aliena, indicando che se i microbi esistono su altri mondi, potrebbero utilizzare meccanismi simili per creare e stabilizzare i clatrati di metano, influenzando così la composizione delle acque oceaniche e delle atmosfere. Per svelare i misteri della vita extraterrestre, potrebbe essere fondamentale indagare sulla presenza di clatrati di metano.

