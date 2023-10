Svelare il mistero della rigenerazione degli arti di Axolotl

Gli scienziati sono da tempo affascinati dall'axolotl, un tipo di salamandra noto per la sua incredibile capacità di far ricrescere gli arti perduti. Tuttavia, la questione se gli axolotl possiedano o meno cellule della cresta apicale-ectodermica (AER), che si ritiene siano essenziali per lo sviluppo e la rigenerazione degli arti negli esseri umani e in altri animali, è rimasta oggetto di dibattito.

In uno studio innovativo, i ricercatori dell'EPFL e della TU Dresden hanno finalmente svelato il meccanismo dietro la ricrescita degli arti dell'axolotl. Creando un atlante del trascrittoma di singole cellule di varie specie, tra cui axolotl, esseri umani, topi, polli e rane, gli scienziati sono stati in grado di confrontare i profili di espressione genetica e identificare i geni coinvolti nella crescita e nella rigenerazione degli arti.

Contrariamente a precedenti rapporti contrastanti, questo studio dimostra in modo conclusivo che gli axolotl possiedono effettivamente cellule con caratteristiche simili alle cellule AER. Queste cellule svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo degli arti in varie specie, compreso l’uomo. I ricercatori hanno utilizzato la trascrittomica spaziale per scoprire ulteriormente i geni espressi in parti specifiche del tessuto durante la rigenerazione degli arti.

È interessante notare che lo studio ha anche rivelato che gli axolotl non rigenerano completamente le cellule AER durante la ricrescita degli arti, sfidando la convinzione comune che queste cellule siano necessarie per la rigenerazione degli arti. Invece, l’axolotl utilizza un approccio distribuito, che coinvolge più tipi di cellule, per ottenere la ricrescita degli arti. Questa scoperta non solo amplia la nostra comprensione della rigenerazione degli arti negli axolotl, ma offre anche nuove informazioni sulle potenziali tecniche di medicina rigenerativa per i mammiferi, compreso l’uomo.

I ricercatori hanno anche confrontato le capacità rigenerative degli axolotl con quelle dei girini di rana, che sono evolutivamente più vicini agli esseri umani. Hanno scoperto che queste specie utilizzano diversi tipi di cellule durante il processo di rigenerazione, suggerendo che potrebbero esserci più percorsi per ottenere la rigenerazione degli arti.

Questo studio innovativo fornisce nuove informazioni sull’affascinante mondo della rigenerazione degli arti e offre prospettive promettenti per la medicina rigenerativa negli esseri umani.

