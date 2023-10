Un nuovo gusto fondamentale: il cloruro di ammonio suscita una risposta dalla lingua

I ricercatori dell’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences hanno fatto una scoperta significativa nel campo della percezione del gusto. Guidato dalla neuroscienziata Emily Liman, il team ha trovato prove dell'esistenza di un sesto gusto fondamentale. In uno studio pubblicato su Nature Communications, hanno scoperto che la lingua risponde al cloruro di ammonio, un composto presente nella liquirizia salata, attraverso lo stesso recettore proteico che segnala il gusto acido.

Per decenni, gli scienziati hanno riconosciuto che la lingua ha una forte risposta al cloruro di ammonio, ma i recettori specifici della lingua che lo rilevano erano sconosciuti. Liman e il suo team hanno precedentemente identificato la proteina responsabile della rilevazione del gusto acido, chiamata OTOP1. Hanno scoperto che questa proteina forma un canale per gli ioni idrogeno, che sono il componente chiave degli acidi che la lingua percepisce come acidi. Il team si è chiesto se il cloruro di ammonio potesse in qualche modo attivare questa proteina.

Attraverso esperimenti utilizzando cellule umane coltivate in laboratorio, i ricercatori hanno introdotto il gene Otop1 per produrre la proteina del recettore OTOP1. Hanno quindi esposto le cellule all’acido o al cloruro di ammonio e hanno misurato le risposte. Hanno scoperto che il cloruro di ammonio è un forte attivatore del canale OTOP1, addirittura migliore degli acidi stessi. Il composto rilascia piccole quantità di ammoniaca, che aumenta il pH all'interno della cellula e provoca un afflusso di protoni attraverso il canale OTOP1.

Questa scoperta aggiunge il cloruro di ammonio all’elenco dei gusti fondamentali, che attualmente comprende dolce, acido, salato, amaro e umami. Comprendere i meccanismi alla base della percezione del gusto è importante per la scienza alimentare e potrebbe avere implicazioni per lo sviluppo di nuovi sapori e il miglioramento delle esperienze gustative.

Fonte: Comunicazioni sulla natura (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)