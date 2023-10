Un nuovo studio fa luce sul mistero delle prime galassie

Un recente studio condotto da ricercatori utilizzando simulazioni al computer può fornire una spiegazione per l’esistenza di galassie massicce e mature durante le prime fasi dell’universo conosciute come l’alba cosmica. Il telescopio spaziale James Webb, in funzione dallo scorso anno, ha già fornito uno sguardo straordinario sulla storia primordiale del nostro universo individuando le galassie di quest’epoca enigmatica.

Lo studio suggerisce che la formazione stellare in queste galassie primordiali è avvenuta in grandi esplosioni piuttosto che a un ritmo costante, che è la norma nelle galassie più grandi come la nostra Via Lattea. Questa scoperta è significativa perché gli astronomi in genere utilizzano la luminosità di una galassia per determinarne le dimensioni, e queste prime galassie potrebbero essere apparse molto più grandi e massicce a causa di queste intense esplosioni di formazione stellare.

L'autore principale dello studio, Guochao Sun, spiega che queste galassie primordiali potrebbero essere state relativamente piccole come previsto, ma la loro luminosità potrebbe essere stata paragonabile a galassie realmente massicce a causa delle brillanti esplosioni di formazione stellare. Questo fenomeno è noto come “formazione stellare esplosiva”, in cui l'attività di formazione stellare fluttua nel tempo, determinando variazioni nella luminosità di una galassia.

I risultati di questo studio forniscono una possibile spiegazione che non richiede un allontanamento dal modello cosmologico standard. Le simulazioni condotte per questo progetto di ricerca, chiamato Feedback of Relativistic Environments (FIRE), fanno luce sulle esplosioni di formazione stellare che producono lampi di luce osservati in queste galassie primordiali.

Sebbene l’esistenza di galassie massicce durante l’alba cosmica abbia inizialmente messo alla prova le aspettative degli scienziati, questo studio fornisce una possibile soluzione al mistero. Il telescopio spaziale James Webb continuerà probabilmente a sfidare ed espandere la nostra comprensione dell’universo, indipendentemente dal fatto che sia in linea con le aspettative scientifiche.

Fonte:

– Studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, ricercatore post-dottorato in astronomia presso la Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, astrofisico della Northwestern University