Svelare i segreti genetici nascosti delle specie in via di estinzione

Una collaborazione internazionale ha intrapreso una missione straordinaria per scoprire i segreti genetici delle specie in via di estinzione della Terra. Il team di genomica per la biodiversità e la conservazione dell'Università del Connecticut, in collaborazione con Oxford Nanopore Technologies e il servizio forestale del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, sta guidando un'iniziativa per mappare il DNA di specie a rischio di estinzione trascurate.

Il progetto è iniziato con un gruppo di studenti universitari che ha mappato il DNA dell'albero butternut in via di estinzione. L’albero butternut, originario del Nord America, sta affrontando un declino demografico a causa di un fungo importato dall’Asia. Sequenziando il genoma dell'albero butternut, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sui suoi meccanismi di sopravvivenza e potenzialmente salvare la specie dall'estinzione.

Questo sforzo rivoluzionario è solo l’inizio. Il team ha in programma di sequenziare il DNA di altre specie in via di estinzione come la cenere di zucca, i coralli delle profondità marine e il cacatua dal ventre rosso. Attraverso questa ricerca globale, gli scienziati mirano a creare una libreria di informazioni genetiche che possa informare le decisioni di restauro e conservazione.

Molte di queste specie non sono state studiate approfonditamente dal punto di vista scientifico e le loro sequenze di DNA sono in gran parte sconosciute. Sequenziando i genomi delle specie in via di estinzione, gli scienziati possono comprendere più a fondo le loro caratteristiche uniche e identificare i geni che contribuiscono alla loro sopravvivenza.

Uno degli aspetti affascinanti di questa ricerca è la varietà di ploidia osservata in queste specie. La maggior parte degli animali sono diploidi, avendo due copie di ciascun cromosoma, mentre alcune piante possono essere tri- o tetraploidi. Tuttavia, si ritiene che il frassino di zucca sequenziato quest’anno sia ottaploid, superando le aspettative e sollevando domande intriganti sulla sua genetica.

L’impatto di questo progetto va oltre la conservazione della biodiversità. Fornisce inoltre una preziosa esperienza di ricerca nel mondo reale per gli studenti universitari, consentendo loro di contribuire all'esplorazione scientifica e agli sforzi di conservazione.

FAQ:

D: Cos'è il DNA?

R: Il DNA, o acido desossiribonucleico, è una molecola che trasporta istruzioni genetiche per lo sviluppo, la crescita e la riproduzione. È composto da nucleotidi e forma una struttura a doppia elica. Il DNA è presente in quasi ogni cellula di un organismo.

D: Cos'è una specie?

R: Una specie è un gruppo di organismi viventi che condividono caratteristiche comuni e possono incrociarsi per produrre una prole fertile. È un concetto fondamentale in biologia utilizzato per classificare e organizzare la diversità della vita.

D: In che modo il sequenziamento del DNA aiuta le specie in via di estinzione?

R: Il sequenziamento del DNA delle specie in via di estinzione fornisce informazioni sui loro meccanismi di sopravvivenza e identifica i tratti genetici che contribuiscono alla loro resilienza. Queste informazioni possono guidare gli sforzi di conservazione e potenzialmente salvare le specie dall’estinzione.

D: Perché è importante mappare il DNA delle specie in via di estinzione?

R: La mappatura del DNA delle specie in via di estinzione aiuta a creare una libreria di informazioni genetiche che possono orientare le decisioni di ripristino e conservazione. Contribuisce inoltre alla conoscenza scientifica svelando nuove conoscenze sulla composizione genetica unica di queste specie.