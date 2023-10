Gli scienziati scoprono un buco nero rotante con getti

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria trovando prove concrete della rotazione di un buco nero. Un team collaborativo di ricercatori provenienti da Cina, Giappone, Italia e Stati Uniti ha osservato un enorme buco nero nella galassia M87 che emetteva getti che mostravano un movimento rotatorio simile a quello di una trottola. Questa scoperta si basa sull’analisi di due decenni di dati di osservazione provenienti da una rete globale di radiotelescopi, con i ricercatori che hanno notato che ci sono voluti circa 11 anni affinché i getti completassero un ciclo completo.

È la prima volta che gli scienziati osservano la rotazione inclinata di un buco nero. Nel 2019 è stata condivisa l’immagine di un buco nero supermassiccio al centro della galassia M87, che si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra. Gli scienziati del Zhejiang Lab in Cina hanno studiato ulteriormente questo particolare buco nero e hanno notato che il suo getto sembrava puntare in una direzione diversa rispetto alle osservazioni precedenti. Per studiare questo fenomeno, tra il 2000 e il 2022 sono stati raccolti dati da almeno due dozzine di radiotelescopi in Cina, Giappone, Corea del Sud, Italia e Russia.

Un'ulteriore analisi dei dati ha rivelato che il getto aveva un'oscillazione periodica, ricorrente circa ogni 11 anni e con un angolo di inclinazione di circa 10 gradi. Per comprendere meglio questo processo, gli scienziati hanno condotto analisi teoriche e simulazioni numeriche utilizzando un supercomputer presso l'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone. Hanno scoperto che l’effettivo asse di rotazione del buco nero non era perfettamente allineato con l’asse di rotazione del suo anello. Di conseguenza, il tessuto dello spazio-tempo è stato trascinato, facendo oscillare i getti, un fenomeno inizialmente previsto da Albert Einstein.

Questa scoperta offre agli scienziati un’entusiasmante opportunità di approfondire la loro comprensione di come si formano i buchi neri supermassicci. Studiando il comportamento rotatorio dei buchi neri, i ricercatori sperano di scoprire nuove informazioni e di far luce sui misteri dell’universo.

