Un nuovo studio rivela la più grande tempesta solare mai registrata

Ricercatori provenienti da varie istituzioni in tutto il mondo hanno scoperto le prove della più grande tempesta solare mai registrata, avvenuta circa 14,300 anni fa. Esaminando gli antichi anelli degli alberi trovati nelle Alpi francesi, il team è stato in grado di identificare un aumento significativo dei livelli di radiocarbonio durante quel periodo di tempo. I confronti con le misurazioni del berillio effettuate sulle carote di ghiaccio in Groenlandia suggeriscono che questo picco di radiocarbonio è stato il risultato di un’immensa tempesta solare che ha rilasciato elevate quantità di particelle energetiche nell’atmosfera terrestre.

I risultati, pubblicati su Philosophical Transactions della Royal Society, forniscono preziose informazioni sulle eccezionali attività del Sole e sulle potenziali minacce che pone al nostro pianeta. Se una tempesta solare simile dovesse verificarsi nei tempi moderni, avrebbe conseguenze devastanti, interrompendo le telecomunicazioni, causando interruzioni di corrente diffuse e con conseguenti perdite finanziarie. Comprendere questi potenziali rischi è fondamentale per preparare e rafforzare i nostri sistemi energetici e di comunicazione per proteggerli dai danni.

Gli scienziati hanno identificato nove tempeste solari estreme, note come eventi Miyake, negli ultimi 15,000 anni. La tempesta recentemente scoperta, avvenuta 14,300 anni fa, è la più grande mai registrata, circa il doppio degli eventi confermati del 993 d.C. e del 774 d.C. La natura di questi eventi non è del tutto compresa, poiché non sono mai stati osservati direttamente strumentalmente. Ciò evidenzia la nostra conoscenza limitata del comportamento del Sole e la necessità di una migliore comprensione delle cause di queste tempeste solari estreme, della frequenza con cui si verificano e se possono essere previste.

Nel complesso, questo studio sottolinea l’importanza di studiare l’attività solare passata per valutare i potenziali rischi per la nostra moderna società dipendente dalla tecnologia. Esaminando eventi e modelli storici, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni che possono informare le strategie per mitigare l’impatto delle future tempeste solari.

Fonte:

– Le transazioni filosofiche della Royal Society