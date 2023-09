Una specie di pangolino appena scoperta evidenzia l’urgente necessità di ricerca

By

Gli scienziati hanno recentemente scoperto una nuova specie di pangolino, portando a nove il numero totale di specie conosciute. Il pangolino piccolo, squamoso e altamente a rischio di estinzione viene spesso definito il mammifero più trafficato al mondo. In precedenza, i ricercatori credevano che esistessero quattro varietà asiatiche e quattro africane di questa sfuggente creatura. Tuttavia, attraverso l'analisi delle squame confiscate, è stato individuato un lignaggio distinto dalle otto specie conosciute.

La specie di pangolino appena scoperta, chiamata provvisoriamente “Manis mysteria”, probabilmente si è discostata dalle specie di pangolino delle Filippine e della Malesia circa cinque milioni di anni fa. L'esistenza di questa nuova specie è stata portata alla luce solo attraverso campioni sequestrati ai trafficanti. Tuttavia, la ricerca indica che la nuova specie di pangolino è già sotto pressione. L'analisi ha rivelato una popolazione in declino, con bassa diversità genetica, alti livelli di consanguineità e carico genetico.

L’esatta gamma di habitat delle specie di pangolino appena scoperte è ancora un mistero. Si ritiene che i pangolini asiatici che arrivano a Hong Kong e nello Yunnan provengano principalmente dal sud-est asiatico. A causa della sua stretta somiglianza con i suoi cugini asiatici, questa nuova specie potrebbe essere stata trascurata in natura. Inoltre, è possibile che viva in una regione poco studiata o semplicemente che i pangolini siano difficili da individuare.

La scoperta di questa nuova specie di pangolino evidenzia l’urgente necessità di ulteriori ricerche e strategie di conservazione efficaci. Il bracconaggio illegale e il commercio dei pangolini rappresentano una minaccia significativa per la loro sopravvivenza: si ritiene che più di un milione di essi siano stati cacciati di frodo solo nell’ultimo decennio. Gli sforzi di conservazione per proteggere i pangolini sono cruciali per garantire la sopravvivenza di queste creature uniche e vulnerabili.

