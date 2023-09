La nuova tecnologia consente agli scarafaggi telecomandati di esplorare i disastri

I ricercatori della Nanyang Technological University di Singapore hanno sviluppato un metodo indolore per creare scarafaggi telecomandati. Lo scopo di questa tecnologia è creare un esercito di insetti cyborg che possano essere utilizzati per esplorare le rovine del disastro o ispezionare infrastrutture critiche difficili da raggiungere. I ricercatori hanno utilizzato elettrodi non invasivi, attaccando essenzialmente zaini elettrici agli scarafaggi, per controllarli a distanza senza causare alcun danno o disagio agli insetti.

Il team ha pubblicato la propria ricerca su npj Electrical Electronics, dove spiega in dettaglio come è riuscita a raggiungere questa impresa e le ragioni dietro di essa. L’uso degli scarafaggi nelle missioni di ricerca e salvataggio sta diventando sempre più importante a causa della necessità di robot che possano lavorare in spazi ristretti come i terreni urbani post-disastro o l’ispezione delle condutture. Gli attuali robot di questa scala hanno un elevato consumo energetico e una scarsa adattabilità ad ambienti complessi, mentre gli insetti cyborg mantengono la capacità di locomozione e l’adattabilità all’ambiente con un basso fabbisogno energetico.

Precedenti tentativi di controllare gli insetti a distanza si basavano sull’inserimento di sonde nel loro sistema nervoso, il che può essere dannoso e angosciante per gli insetti. I ricercatori di Singapore, invece, hanno utilizzato ricerche precedenti che avevano dimostrato che gli scarafaggi potevano essere stimolati attraverso le loro antenne. Hanno attaccato dei polsini e creato maniche dorate e di plastica per adattarsi a ciascuna antenna, che sono state poi trattate con luce UV per avvolgerle. Queste maniche erano collegate a uno zaino incollato allo scarafaggio e i segnali wireless provenienti da un telecomando trasmettevano lievi scosse alle antenne, facendo muovere l'insetto in una direzione specifica. La velocità dello scarafaggio veniva controllata tramite un elettrodo incollato sulla sua pancia.

Lo sviluppo di insetti cyborg telecomandati apre la possibilità di esplorare aree disastrate o di ispezionare infrastrutture che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere. Questa tecnologia potrebbe potenzialmente salvare vite umane migliorando gli sforzi di ricerca e salvataggio all’indomani di un disastro.

Fonte: TechRadar Pro