La scienza delle eclissi: indagare sulle perturbazioni atmosferiche

Il prossimo anno porterà non uno, ma due diversi tipi di eclissi, affascinando gli spettatori di tutto il Nord America. Mentre molte persone guarderanno il cielo per assistere a questi eventi celesti, gli scienziati si concentreranno su un fenomeno altrettanto affascinante che accade più vicino alla Terra.

La nostra luna, con le sue dimensioni e distanza perfette, appare della stessa dimensione mentre passa tra il sole e il nostro pianeta, regalandoci la vista maestosa delle eclissi solari. Tuttavia, a causa dell'orbita ovale della Luna, ci sono momenti in cui è più lontana dalla Terra. Ciò si traduce in un'eclissi anulare, in cui la Luna non copre completamente il Sole, lasciando un anello luminoso nel cielo. Un'eclissi anulare sarà parzialmente visibile dal Canada occidentale il 14 ottobre.

Durante le eclissi anulari, non è sicuro guardare direttamente il sole senza un'adeguata protezione per gli occhi poiché parte del sole è sempre visibile. Tuttavia, l’eclissi totale del 4 aprile offrirà un’opportunità unica per gli osservatori dell’Ontario meridionale, di parti del Quebec e del New Brunswick. Durante il breve periodo di totalità, quando la luna copre completamente il sole, gli spettatori possono ammirare la bellissima corona argentata, l'atmosfera esterna del sole.

Mentre gli osservatori del cielo si meravigliano di questi eventi celesti, un gruppo di scienziati della NASA sta adottando un approccio diverso per studiare le eclissi. Stanno utilizzando strumenti ad alta quota su razzi sonda per studiare gli effetti delle eclissi sull'atmosfera superiore della Terra, nota come ionosfera. La missione, chiamata Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), prende il nome da un’antica divinità serpente egiziana che causava eclissi inseguendo il dio del sole.

Gli scienziati sono particolarmente interessati a capire come un'improvvisa riduzione della luce solare durante un'eclissi influisca sulla ionosfera, che si estende da 90 a 500 chilometri nello spazio. Questa regione è cruciale per le comunicazioni satellitari ed è responsabile di fenomeni come l'aurora boreale. I disturbi solari possono interrompere le comunicazioni satellitari e persino causare il rientro prematuro dei satelliti in orbita bassa nell’atmosfera terrestre.

Le eclissi offrono agli scienziati un’opportunità unica per studiare la ionosfera. Bloccando o riducendo temporaneamente la luce solare, gli scienziati possono studiare le variazioni nello strato carico dell’atmosfera. Durante l’eclissi solare totale del 2017, nella ionosfera sono state rilevate onde che hanno attraversato il continente. Ora gli scienziati mirano a studiare queste onde in modo più dettagliato.

Gli strumenti sui razzi sonda misureranno i campi elettrici e magnetici, la temperatura e la densità mentre salgono e scendono. I lanci avverranno sia dal White Sands Missile Range nel New Mexico che dalla Wallops Flight Facility in Virginia. Inoltre, gli strumenti a terra e i palloni monitoreranno la ionosfera e le condizioni meteorologiche prima e dopo un’eclissi, fornendo una comprensione completa dell’atmosfera verticale.

Le eclissi non sono solo eventi mozzafiato ma anche affascinanti dal punto di vista scientifico. Offrono una finestra di opportunità per esplorare e conoscere meglio l'atmosfera del nostro pianeta e le sue interazioni con i fenomeni solari. Mentre gli spettatori si godranno lo spettacolo delle imminenti eclissi, gli scienziati saranno impegnati a svelare i misteri della risposta della nostra atmosfera a questi allineamenti celesti.

Definizioni:

– Eclissi anulare: un’eclissi in cui la Luna non copre completamente il Sole, risultando in un anello luminoso.

– Ionosfera: lo strato dell'atmosfera terrestre che si estende da 90 a 500 chilometri, contenente particelle caricate elettricamente.

– Eclissi totale: un’eclissi in cui la Luna copre completamente il Sole.

