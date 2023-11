Collisioni di stelle di neutroni: esplorare lo straordinario potere delle Kilonovae

Gli scienziati hanno recentemente condotto uno studio innovativo che approfondisce le potenziali minacce poste dalla collisione di una stella di neutroni, nota come kilonova, per la vita sulla Terra. Sebbene questi eventi cosmici siano tra i più esplosivi e potenti dell’universo, il loro impatto sul nostro pianeta dipende dalla loro vicinanza. In questo studio condotto da Haille Perkins dell’Università Urbana-Champaign dell’Illinois, i ricercatori hanno scoperto che una kilonova che si verifica entro circa 36 anni luce dalla Terra potrebbe liberare radiazioni con il potenziale di causare un evento a livello di estinzione. Ciò si traduce in una distanza sbalorditiva di circa 212 trilioni di miglia, rendendola una zona di notevole pericolo.

Tuttavia, la buona notizia è che le possibilità che un evento così catastrofico si verifichi sono incredibilmente scarse. Le kilonovae sono estremamente rare e difficili da individuare a causa della loro rapida comparsa. Solo di recente gli scienziati sono riusciti a osservarne uno utilizzando il telescopio spaziale James Webb, grazie alle sue capacità avanzate. Questi fenomeni celesti si verificano quando due stelle di neutroni in orbita si muovono a spirale e si scontrano, innescando successivamente esplosioni che sono 10,000 volte più luminose di una supernova, rilasciando immense quantità di energia in appena mezzo secondo.

L'esplosione iniziale genera un'intensa esplosione di raggi gamma che dura solo pochi secondi. Anche se essere colpiti da questa radiazione si rivelerebbe presto fatale, la probabilità è bassa a causa della stretta direzionalità dell'esplosione verso l'esterno dal centro della collisione. Le Kilonovae producono anche un bagliore residuo di emissioni di raggi X nelle particelle e nella polvere circostanti, che potrebbero rappresentare una minaccia se ci troviamo entro 16.3 anni luce dall’evento. Tuttavia, la conseguenza più preoccupante sarebbero i raggi cosmici liberati in tutte le direzioni dall’esplosione. Se questi raggiungessero la Terra, distruggerebbero il nostro strato protettivo di ozono, lasciandoci vulnerabili ai dannosi raggi ultravioletti per migliaia di anni.

Fortunatamente, la rarità delle kilonovae significa che abbiamo maggiori probabilità di affrontare altri pericoli, come impatti di asteroidi, brillamenti solari o esplosioni di supernova, che hanno una maggiore probabilità di essere dannosi per la vita sul nostro pianeta. Quindi, anche se queste collisioni tra stelle di neutroni sono eventi davvero accattivanti e sbalorditivi, il loro potenziale di minacciare l’umanità rimane minimo.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è una kilonova?

Una kilonova è un evento cosmico che si verifica quando due stelle di neutroni orbitanti si muovono a spirale e si scontrano, provocando una potente esplosione accompagnata da intensi rilasci di energia.

Quanto deve essere vicina una kilonova alla Terra per rappresentare una minaccia?

Secondo una recente ricerca, una kilonova dovrebbe verificarsi entro circa 36 anni luce dalla Terra per causare potenzialmente un evento a livello di estinzione.

Quali sono i potenziali pericoli associati alle kilonovae?

I pericoli includono l’esplosione iniziale di raggi gamma, che potrebbe rivelarsi fatale se esposta, così come le emissioni di raggi X nelle particelle e nella polvere circostanti, che potrebbero essere dannose se l’evento si verifica entro 16.3 anni luce dal nostro pianeta. Tuttavia, la minaccia più significativa sono i raggi cosmici che distruggerebbero il nostro strato di ozono, lasciandoci esposti alle dannose radiazioni ultraviolette per un lungo periodo.

Le kilonovae sono comuni?

No, le kilonovae sono incredibilmente rare e difficili da individuare a causa della loro natura fugace. Solo di recente gli scienziati sono stati in grado di osservarne uno utilizzando il telescopio spaziale James Webb.

Quali altri pericoli hanno maggiori probabilità di colpire la Terra?

Altri pericoli che comportano una maggiore probabilità di avere un impatto sulla vita sulla Terra includono impatti di asteroidi, brillamenti solari ed esplosioni di supernova. Questi eventi sono più comuni rispetto alle kilonovae.