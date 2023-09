Sferoidi di pietra realizzati da antichi antenati umani, reperti di studio

Gli scienziati hanno analizzato manufatti in pietra risalenti a 1.4 milioni di anni fa per scoprire che i nostri primi antenati umani crearono intenzionalmente quasi 600 sferoidi di pietra. Queste pietre a forma di palla, o "sferoidi", sono state trovate in siti preistorici in tutto il mondo. Per decenni, gli archeologi hanno discusso se queste pietre fossero state modellate intenzionalmente o fossero sottoprodotti accidentali della fabbricazione di utensili. Il recente studio, pubblicato su Royal Society Open Science, ha utilizzato un software di analisi 3D all’avanguardia per misurare gli angoli di superficie, determinare i livelli di curvatura della superficie e individuare il centro di massa di questi oggetti.

L'analisi di 150 sferoidi calcarei provenienti dall'antico sito di "Ubeidiya" nel nord di Israele ha dimostrato che i nostri primi antenati avevano la capacità di concettualizzare una sfera nelle loro menti e di modellare deliberatamente le pietre per abbinarle. Le pietre mostravano superfici ruvide coerenti con la lavorazione artigianale e si avvicinavano a forme sferiche quasi perfette. Questo livello di precisione suggerisce che i primi ominini possedessero notevoli capacità di pianificazione e destrezza. Lo scopo di questi sferoidi rimane poco chiaro, ma potrebbero essere serviti come proiettili o contenere qualche simbolismo artistico.

I risultati dello studio offrono preziose informazioni sui processi cognitivi e sulle capacità artigianali degli antichi artigiani. Applicando questo metodo di analisi 3D a manufatti ancora più antichi, come quelli risalenti a 2 milioni di anni fa, i ricercatori hanno potuto esplorare ulteriormente ciò di cui erano capaci i nostri antenati. La modellatura intenzionale di questi sferoidi potrebbe rappresentare la prima prova che gli ominini impongono una geometria simmetrica ai loro strumenti. Comprendere la creazione intenzionale di questi sferoidi di pietra fornisce una comprensione più profonda delle complesse capacità cognitive dei primi ominidi e delle loro inclinazioni artistiche.

Fonte: Royal Society Open Science, Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi