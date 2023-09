Gli scienziati coltivano reni umanizzati all'interno di embrioni di maiale

Gli scienziati sono riusciti a coltivare con successo reni contenenti per lo più cellule umane all'interno di embrioni di maiale, uno sviluppo significativo nel campo dei trapianti di organi. La tecnica innovativa prevede la modifica della composizione genetica degli embrioni di maiale e l'iniezione di cellule umane che poi si svilupperanno in reni all'interno degli animali. Questo risultato segna la prima volta che gli scienziati sono riusciti a far crescere con successo un organo umanizzato completamente formato all’interno di un’altra specie.

Nello studio, gli embrioni impiantati hanno iniziato a sviluppare reni composti prevalentemente da cellule umane, mostrando una struttura normale dopo 28 giorni di sviluppo. I ricercatori hanno trascorso cinque anni modificando geneticamente i maiali per creare un ambiente in cui le cellule umane potessero prosperare affrontando una concorrenza minima da parte delle cellule suine.

I reni sono gli organi più comunemente trapiantati, con un numero significativo di individui in attesa di trapianto in tutto il mondo. Lo scopo di questa ricerca è quello di sviluppare tecnologie che consentano la creazione di organi utilizzando le cellule del paziente, riducendo così il rischio di rigetto dell'organo. Anche se il processo è complesso e potrebbe richiedere diversi anni per essere perfezionato, gli scienziati sperano che questa svolta possa portare alla generazione di organi umani maturi per i trapianti.

Il team sta anche lavorando per far crescere altri organi umani, come il cuore e il pancreas, all'interno di embrioni di maiale. Questa ricerca rappresenta un nuovo approccio alla bioingegneria degli organi, utilizzando i maiali come incubatrici per coltivare e far crescere organi umani.

Precedenti studi hanno creato con successo chimere di suini umani, organismi contenenti DNA di entrambe le specie. Tuttavia, l’ultimo studio è significativo perché è riuscita a generare un rene umanizzato. La ricerca è stata annunciata come un passo pionieristico nella bioingegneria degli organi ed è stata descritta come incoraggiante e importante dagli esperti del settore.

